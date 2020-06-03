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付3萬聘金被退婚「3年沒碰對方」　打工男殺女友一家5口：她讓我丟盡面子

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付3萬聘金「3年沒碰對方」　打工男被退婚殺女友一家5口：她讓我丟盡面子。（圖／翻攝《浙江在線》）

▲華嫌已被移交安徽廬江警方。（圖／翻攝《浙江在線》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸安徽省廬江縣萬山鎮一名華姓男子和女友訂婚，並付了人民幣6888元（約新台幣2.9萬元）的聘金，結果後來兩人沒成婚，「女方讓我在村裡丟盡面子！」沒想到，他竟買兩把刀，殺死女方一家五口，他逃亡18年終於在近日落網，他供稱對殺人不後悔。警方透露，嫌犯手段極其殘忍，幾乎都是一刀斃命，逃亡期間極其低調，從不與人發生爭吵。

《浙江在線》報導，1999年，華男當時正值青年，和廬江縣池湯鎮的張瓊（化名）訂婚，雙方還辦了酒席；雖然訂了婚，但兩人在一起近3年，還一直沒有登記結婚。

據華某交代，3年間，兩人時有爭吵、打過架，他還打掉對方的門牙；由於女方一直不結婚，他單方面表示，「3年了，碰都沒碰過對方」，讓他很生氣。他向女方提出兩個要求，要嘛登記結婚；如果不結婚，那就退婚、退聘金。女方說拒絕結婚，但由於家庭較為困難，一時拿不出那麼多錢退。

▼華嫌年輕時的照片。（圖／翻攝《浙江在線》）

付3萬聘金「3年沒碰對方」　打工男被退婚殺女友一家5口：她讓我丟盡面子。（圖／翻攝《浙江在線》）

▼華嫌逃亡18年落網。（圖／翻攝《浙江在線》）

付3萬聘金「3年沒碰對方」　打工男被退婚殺女友一家5口：她讓我丟盡面子。（圖／翻攝《浙江在線》）

此事就此耽擱下來，期間，華某還去上海等地打工，「女方讓我在村裡丟盡面子。」他越想越氣，就在2002年8月某天下午1時多，返回老家廬江，直奔女方家裡。在女方當地鎮上的超市裡，他買了兩把刀，一把西瓜刀、一把尖刀，帶著刀趕至女方家裡，見人就砍。

「手段極其殘忍，幾乎都是一刀斃命。」東陽市公安局刑事科學技術室教導員杜亮指出，女方家中當時一共5人在家，分別是張瓊本人、母親、大姐和兩個妹妹。事發時，張瓊的父親恰好不在家。

「小妹和睡夢中的三妹沒有逃走，大姐看到了抱住華某的手，讓張瓊快跑。華某殺了大姐後，又追上去把張瓊殺了，最後離開時，把張瓊的母親也殺了。」杜亮表示，如果當時張瓊父親在家，很難說會不會也發生意外了，「幾近滅口。」

▼華嫌逃亡期間經常藏身野外，躲避警方追查。（圖／翻攝《浙江在線》）

付3萬聘金「3年沒碰對方」　打工男被退婚殺女友一家5口：她讓我丟盡面子。（圖／翻攝《浙江在線》）

一家5口被殺，幾乎就發生在幾分鐘很短的時間內，華某殺人後逃走了。安徽當地警方多次抓捕未果，於2018年發布懸賞人民幣10萬元（約新台幣42萬元）的通緝令。

當地警方分析發現，華某案發前曾長期在江浙滬一帶打工，於是民警將偵查重點方向放在了江浙滬一帶。民警蒐集華案發前照片，並對照片進行清晰化處理，後將相關訊息發往江浙滬等地公安機關進行協查研判。

另一邊的金華東陽公安運用現代科技技術，抽絲剝繭，在數以萬計的線索中，發現義烏市的「黃某」與華某高度相似，透過進一步偵查，確定其為殺害安徽一家5人的犯罪嫌疑人。

付3萬聘金「3年沒碰對方」　打工男被退婚殺女友一家5口：她讓我丟盡面子。（圖／翻攝《浙江在線》）

▲▼華嫌在廬江當地指認現場引發大批民眾圍觀。（圖／翻攝《浙江在線》）

付3萬聘金「3年沒碰對方」　打工男被退婚殺女友一家5口：她讓我丟盡面子。（圖／翻攝《浙江在線》）

5月25日上午，華某在義烏落網，經審查，他行凶後先後流竄江蘇海門、杭州富陽，後「隱跡」在義烏打零工，一直居無定所，經常藏身野外、拆遷地帶，躲避警方偵查。

據警方透露，華某反偵察意識極強，在外逃亡18年間，他極其低調，從不與人發生爭吵，盡一切辦法減少與警察、巡邏人員的接觸。「殺了人你後悔嗎？」警方問華；華想了幾秒鐘，肯定地回答「不後悔」，目前，他已被移交安徽廬江警方。

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