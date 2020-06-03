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「不想活了」女被家暴拍抖音求救　夫：她做這種事，我不殺人就算好的了

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「不想活了」女稱被家暴拍抖音求救　夫：她做這種事，我不殺人就算好的了。（圖／翻攝《在柳州》）

▲抖音網友「柳州濕」指自己長期遭受家暴，逃都逃不掉，多次報警也無濟於事。（圖／翻攝《在柳州》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸廣西柳州一名抖音女網友上傳多張一名女子全身是傷的照片，她控訴遭丈夫家暴，還向媒體求救「救我，我不想活了！」不過，男方反指女方有婚外情，「做這種事，我不殺人就算好的了…她有5、6個晚上不回來，我才在她的手機裝了個定位，才曉得她出軌。」但她否認這項指控，是丈夫疑心病重，經常毆打她，沒提離婚主要是考慮到三個孩子和離婚後的分產問題。

《在柳州》報導，5月17日，抖音網友「柳州濕」tag《在柳州》APP同名抖音號，提醒小編看一條她發的抖音，內容是一名女子躺在路邊，胳膊、腿部有瘀青，耳朵、頭部有明顯外傷的多張圖片；另外，作者還在圖上附了一段文字，大意是她長期被丈夫家暴，還被丈夫裝定位等手段限制人身自由，無法逃離，丈夫還有外遇等。

5月28日凌晨1時多，「柳州濕」私訊《在柳州》抖音後台，說她再次遭遇了丈夫的家暴，「救我，我不想活了！」這次發來的圖片中，能看到一名女子的腿部有大片的瘀青。

「柳州濕」指被丈夫關在陽和村的一間出租屋裡，手機、微信、銀行卡等均被控制；言談中，她顯得很倉促，告知其鄰居和女兒的聯繫方式後就匆匆下線，「我下線了，他回來了，拜拜」、「我現在偷偷用我鄰居的，我要關機藏起來了。」

「不想活了」女稱被家暴拍抖音求救　夫：她做這種事，我不殺人就算好的了。（圖／翻攝《在柳州》）

▲▼「柳州濕」私訊媒體，指自己不想活了。（圖／翻攝《在柳州》）

「不想活了」女稱被家暴拍抖音求救　夫：她做這種事，我不殺人就算好的了。（圖／翻攝《在柳州》）

隨後，記者撥打了「柳州濕」鄰居的電話。電話中，這名鄰居說，被家暴的女子姓黃，住在自己家樓上，平時不熟，偶爾會聽到他們家吵架和打架摔東西的聲音；5月28日晚，他們家大概10歲大的女兒下樓來找鄰居求助，說媽媽被爸爸打了。

5月29日上午，記者透過黃某抖音上提供的線索，到了她位於陽和村的住處，上到四樓敲了半天門，房子裡並沒人回應。聯繫了房東後，記者進入了黃某的家，令人感到意外的是屋裡沒人。

陽和村委的工作人員說，據他們了解，28日凌晨，確實有民警到場處理；但當晚黃某拒絕了民警等人的救助，「她不願跟120（救護車）回去驗傷，也不願去派出所做筆錄，所以民警就按照糾紛進行了調解。」

按照黃某在抖音私訊裡的說法，自己被一定程度限制人身自由，那她現在怎麼不在家呢？在屋內的餐桌上，記者找到了男主人吳某的名片，致電過去，對方坦承確實動手打了老婆。

▼當事人家中十分凌亂。（圖／翻攝《在柳州》）

「不想活了」女稱被家暴拍抖音求救　夫：她做這種事，我不殺人就算好的了。（圖／翻攝《在柳州》）

「做這種事，我不殺人就算好的了！不講打這點了。作為一個男人，你站在我的角度就曉得了。」吳某說，之所以大動干戈，是因為妻子出軌在先，打過她兩次，「當時我原諒她了第一次，哪個曉得她前幾天又跑去找那個男的，我就打了她。」

記者問「你老婆講你跟蹤她，關她起來，有這回事嗎？」吳某表示，「因為她有5、6個晚上不回來，我才在她的手機裝了個定位，才曉得她出軌。我有一段她的錄音。」

說起夫妻之間這事，吳某顯得有些無奈，他說，發現妻子第一次出軌後，自己就提出離婚，但由於財產分割等原因，妻子不同意；5月28日那天再次發現妻子出軌後，他再次提出離婚，可妻子還是不同意。

5月30日下午，黃某出面稱在抖音上求助的並不是她本人，而是她的一位老鄉見她被打得太慘，想幫助她。但她表示，並不知道老鄉發了影片向記者求助的事，是她回家看望女兒的時候，才知道記者和村委去家裡找了她。

▼黃女否認出軌，強調是丈夫疑心病太重。（圖／翻攝《在柳州》）

「不想活了」女稱被家暴拍抖音求救　夫：她做這種事，我不殺人就算好的了。（圖／翻攝《在柳州》）

黃某告訴記者，她沒有出軌，但是丈夫疑心重，經常打她，「我就是在菜市跟別人說個話，笑一笑，他都會誤會。我長得也不是很漂亮，也沒有氣質，他說我穿衣服像個妖精一樣。我平時就穿得有氣質、整齊一點，塗點口紅、打點BB霜，他就是看不順眼。」

黃某說，丈夫的脾氣非常暴躁，經常因一些小事毆打她，「先收手機不給我報警，然後把娃仔趕出房間，關我在房間裡面打。為了小孩，我已經忍了10多年了，我全身上下沒有一個地方是好的。」

黃某表示，今年4月，她的一位老鄉向她諮詢金融方面的業務，遭到丈夫的誤會，「我老鄉的女朋友都在，我怎麼跟老鄉去睡覺？結果他（丈夫）就是誤會我，在路邊就開始打我，頭頂都是傷。」

這次被打之後，黃某指出，丈夫仍然沒有消除對她的懷疑，有一次還開視訊通話罵她老鄉，當著鏡頭打她、抓住她的頭晃來晃去，這些都被老鄉錄下，「還有一次我從外面拿了一瓶桑葚酒回來，他就在酒裡面加了東西叫我喝，想要毒死我。」

▼黃女身上有多處大片瘀青。（圖／翻攝《在柳州》）

「不想活了」女稱被家暴拍抖音求救　夫：她做這種事，我不殺人就算好的了。（圖／翻攝《在柳州》）

出於對自身安全的考慮，黃某經常不敢回家，「我怕哪天半夜被他灌藥死了。除非我女兒找我，不然我都不敢回家住，所以家裡面亂七八糟，我也沒有辦法管。」

黃某說，5月28日晚上是她被打得最厲害的一次；當時吳某又懷疑她出軌老鄉，打得她手腳多處瘀青，鼻子、嘴巴出血，還驚動員警，「他就說我去那個男的宿舍怎麼怎麼樣，根本沒有這回事。他就說他有錄音，錄的是我和老鄉的對話，都是開玩笑的話。」

黃某指，長期被打也沒提出離婚，主要是考慮到三個孩子和離婚後的財產分割問題，「我離開了，我的小孩，他會立刻送回老家去，不給小孩讀書。而且我跟他辛辛苦苦，到現在他買到房子，孩子也給他生了有男有女，他叫我一個人走，房子也不分給我。」她擔心離婚後自己什麼都沒有，小孩讀書也得不到保障，所以一直忍讓至今。

對此，陽和村村委會婦聯已介入，婦聯主席覃小嫦說，吳某如此對待黃某是不對的，婦聯會持續關注此事，幫助保護黃某，避免她再次遭受家暴的傷害，並為她解決家庭問題提供法律支持援助。

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