佛洛伊德官方最終驗屍報告：死於心臟驟停　生前感染新冠肺炎

▲抗議群眾舉著印有佛洛伊德照片的牌子。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國明尼蘇達州亨內平郡法醫辦公室公布非裔男子佛洛伊德（George Floyd）最終驗屍報告，死於心臟驟停，生前遭到執法人員壓制，頭部、臉部、嘴巴、肩膀、手臂、腿部有多處瘀傷與割傷，且感染新冠肺炎（COVID-19）。

綜合美媒CNN、CBS報導，這份來自醫師安德魯貝克（Andrew Baker）的驗屍報告寫明，佛洛伊德生前患有心臟病，有高血壓病史，事發當日，他的脖子被明尼亞波利斯前警察蕭文（Derek Chauvin）膝蓋壓制超過8分鐘，身上有多處傷口，且在執法人員的約束之下，逐漸失去反應，儘管他已在現場接受緊急醫療協助，隨後被送至醫院急診室搶救，最終仍回天乏術。

只不過，報告並未得出警方執法為死亡直接原因的結論。在這份報告當中，另一處讓外界關注的焦點，正是他4月3日的新冠病毒檢測結果呈現陽性，但這並非造成他死亡的原因。

此前，佛洛伊德家屬曾委託獨立驗屍，由前紐約市首席法醫巴登（Michael Baden）與另一人共同執行。巴登表示，佛洛伊德的脖子及背部遭到長時間壓迫，大腦缺乏血液，最終導致當場死亡，死在警察手中，打臉明尼蘇達州1日官方驗屍報告所提及的心臟病、體內驗出「疑似有毒物質」等論點。

►到院前已喪命！佛洛伊德驗屍證實窒息亡 法醫曝「警方觀念有誤」索命

►家屬二次驗屍證實「佛洛伊德死於窒息」 前紐約首席法醫曝原因

►佛洛伊德之死4警察全被控！ 白人警「罪名升級」最久刑期達40年

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～