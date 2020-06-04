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女嬰1歲就發育乳房！才拖2個月「醫生看到呆住」…媽心碎：都是因為奶粉

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▲▼1歲半女嬰胸部驚人發育。（圖／翻攝自江西電視台）

▲1歲半女嬰胸部驚人發育。（圖／翻攝自江西電視台）

記者鄭思楠／綜合報導

又現「毒奶粉」？江西省豐城市一位才1歲的女嬰胸部竟然開始驚人的發育，比同齡小孩的大了不少。媽媽懷疑，跟孩子喝的奶粉有關，「女兒9個多月就斷了母乳，後來就開始喝一款名為『貝因美•臻佑』的配方奶粉。」對此，賣奶粉的商店聽聞出事，也開始玩消失。

綜合陸媒報導，從4月份開始，旬姓媽媽在給1歲半的女兒洗澡時，發現孩子的胸部有異常。她說，起初丈夫以為孩子是在發育，但這個說法也讓自己產生懷疑，「孩子還這麼小，怎麼可能會發育？」

不久之後，旬女帶著女兒去醫院檢查。醫生看到女嬰胸部後，也呆住，之後對雄性激素和生長激素進行測試後，診斷結果為「雙側乳腺低回聲區，可能發育」。醫生的這一番話，讓媽媽更加懷疑這款奶粉。

旬女表示，奶粉都是通過微信跟當地一家名為「群嬰會」的母嬰店老闆買的。她曾找過老闆，但對方不管不顧的態度讓她很無奈。

經過媒體曝光，經貝因美公司核實，旬女買到的奶粉並沒有得到授權，且只有部分是正品，「公司不會對產品造成不良後果負責。」而經過核實，母嬰店老闆也承認，沒有獲得官方授權，進貨管道也不明確。

對此，旬女表示，會先把該情況反映給豐城市市場監管部門，接下來，會帶孩子做進一步的身體檢查，並且找權威機構對奶粉做檢測。

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