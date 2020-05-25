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親子

挑選嬰兒奶粉迷思多！小兒科醫師：頭好壯壯靠關鍵神隊友「RRR」助攻

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▲▼破解寶寶大腦學習力關鍵（圖／pakutaso.com）

▲如何選擇配方奶粉，幫助寶貝腦部發展與均衡發展，是許多父母的難題。（圖／pakutaso.com

生活中心／綜合報導

每個新生兒都像小天使一樣來到世界，各階段的成長發育都讓爸媽相當關注，總希望孩子能夠贏在起跑點上。許多爸媽都知道DHA對大腦發展的重要性，可幫助神經元生長、增進神經連結，因此能讓寶寶反應更好、學習更快，卻不知道DHA容易氧化。資深小兒科醫師邱彙雅指出，想要將DHA「直送」至大腦發揮作用幫助神經發展，可以透過「RRR」這種天然維生素E助攻，因為RRR天然維生素E能保護好DHA有效抗氧化、將營養留住，然而維生素E無法由人體自行生成，大多來自母乳供給，也建議挑選配方奶時，將有沒有含RRR維生素E納入考量。

▲▼挑選嬰兒奶粉迷思多！醫師揭頭好壯壯要靠關鍵神隊友「RRR」助攻。（圖／業者提供）

▲兒科醫師邱彙雅推薦成分RRR是唯一能直接進入寶寶大腦，保護DHA的維生素E結構。

不是多就有用！DHA易氧化　兒科醫師推薦成分「RRR」成神隊友

一歲前為寶寶大腦成長黃金階段，神經網絡會成長發展100%，而DHA是幫助神經發展的關鍵營養。然而，過去許多爸媽只知道DHA有利寶寶大腦發育，因此挑選時以為DHA含量愈高就愈好，殊不知DHA為多元不飽和脂肪酸，在空氣中容易氧化而流失營養，因此喝進去的DHA含量高，不等於寶寶吸收的多。

馬偕兒童醫院兒童腸胃科陳偉燾主任表示，寶寶腦部中的DHA並非單獨存在，而是與其他腦部營養素交互作用，以促進腦部發展，而DHA的氧化速度比一般常見脂肪如橄欖油，快上數十至百倍，因此需透過具有極佳抗氧化力的關鍵成分助攻，以減少氧化程度。母乳中原本就含有抗氧化成分「維生素E」，超過70%都以「RRR」結構存在，研究發現RRR可以保護DHA，減少氧化，將DHA營養保留下來，充足的營養才能幫助寶寶的大腦快速成長；同時也有研究發現，若DHA、RRR再與葉黃素共同作用，將能提升寶寶學習力81%。因此，陳偉燾主任認為：「父母應該更加關注如何透過如『RRR』之天然維生素E來保護DHA進入寶寶大腦中。」

挑選嬰兒奶粉迷思多！小兒科醫師：頭好壯壯靠關鍵神隊友「RRR」助攻

▲RRR維生素E能減少DHA氧化，留下關鍵營養，幫助寶寶學習力大躍進

RRR近似母乳維生素E結構　是存在自然界可直接進入大腦作用的唯一形式

臺北榮民總醫院兒童醫學部主治醫師曹珮眞也指出，寶寶大腦中掌管認知發展，像是記憶、聽力等腦部區塊中，都富含「RRR」結構之維生素E，也因此眾多維生素E中，唯有「RRR」結構能與大腦的α-TTP特異性蛋白完美結合，讓營養被人體吸收，進一步進入大腦中被利用。「RRR」是天然維生素E存在於自然界中的唯一形式，人體無法自行合成維生素E，需要靠後天補充；相較於其他合成維生素E，只有「RRR」能直接進入寶寶的大腦，讓DHA免於自由基攻擊，順利送到寶寶腦中，啟動寶寶全方位感官學習。

▲▼挑選嬰兒奶粉迷思多！醫師揭頭好壯壯要靠關鍵神隊友「RRR」助攻。（圖／業者提供）

▲補充優質DHA可以幫助寶寶大腦神經連結發展，幫助學習力提升。

母乳是最好的天然營養來源也蘊含著媽媽給予寶貝無限的愛，隨著寶貝長大需選擇配方奶時，爸媽可以選擇具有科學研究支持的配方，來確保配方奶不只含有均衡營養，更有能支持寶寶發展學習潛力的關鍵營養素，如：補充優質DHA可以促進寶寶大腦神經連結發展，幫助學習力提升，葉黃素不但可以幫助寶寶大腦與視覺發育，與DHA協同作用還能提升+81%大腦神經連結發展，而核苷酸可以幫助寶寶維持好的免疫力，面對外在多變環境更能自在探索。而近來，兒科醫師也開始重視「RRR」天然維生素E，確保DHA營養價值能被完整吸收，讓寶寶感官學習與理解力自然獲得提升。相信爸媽們未來在選擇奶粉的標準不再只看DHA含量高低，而是懂得進一步取尋找兒科醫師推薦成分，讓孩子頭好壯壯，有更多能力去探索這個世界的豐盛與喜悅。

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