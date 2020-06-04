一睹皇室最愛「傳奇礦區祖母綠」　香港富藝斯拍賣會六月在台預展搶先看

▲7月初定於香港舉辦的富藝斯拍賣會，將在6月中旬至台北及台中兩地預展。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

一年兩度於香港舉辦的富藝斯（PHILLIPS）拍賣會彙集眾多藝術及珠寶精品，總價值屢破10億成為各界名人關注的焦點。今年富藝斯因應疫情調整拍賣時間表，將於6月中旬到台北、台中舉行預展，成為上半年首家來台打響頭炮的國際拍賣行，足證市場對典藏逸品需求依然熾熱。展出之拍品不僅有眾多名家私藏的當代藝術品，也包括讓行家津津樂道的珍稀珠寶，其中來自傳奇哥倫比亞礦區的祖母綠更是令寶石愛好者引頸期待的精彩拍品。

產自傳奇礦區的哥倫比亞祖母綠

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祖母綠的珍稀性與紅、藍寶石並列世界三大寶石，自遠古時代已經是永生和信仰的象徵，也在許多傳說神話中佔一席，例如象徵「愛與美」維也納女神的化身，同時祖母綠也被視為王者寶石，經常出現在皇室婚禮的王冠及飾品上。2018年英國尤金妮公主大婚時佩戴的寶詩龍皇冠就是很好的例子，中心鑲嵌了重逾90克拉的蛋面祖母綠。

然而，祖母綠要在絕美色澤和淨度之間取得平衡一點都不容易，因為晶體內的鉻和釩元素在為寶石帶來翠綠色澤的同時，亦會導致寶石分子結構出現裂縫，往往需要另作淨度處理，這也解釋了為什麼市場上大部分的祖母綠都有注油。另外，哥倫比亞又被視為頂級祖母綠的故鄉，是世界上唯一可以開採出體積大又品質純淨的祖母綠傳奇礦區，濃郁色彩不帶一丁點灰色調，綠中帶藍，絶佳的飽和度及顏色之平均分佈也是其優勝之處。

▲重逾21克拉又不需經淨度處理的哥倫比亞祖母綠配鑽石戒指在市場上萬中無一。

本屆拍賣活動中相當受矚目的2件祖母綠珠寶：「哥倫比亞祖母綠配鑽石戒指」及「Harry Winston哥倫比亞祖母綠配鑽石耳環」閃耀出尊貴清澈的寶石光芒，細細傾訴其來自傳奇礦區「哥倫比亞」的不凡身世，不僅綠光明亮，澄淨的晶體完全未經任何淨度處理，尤其戒指上的天然祖母綠重逾21克拉，在市場上可以說是萬中無一的品項，加上均勻的切割比例，高貴氣息令人一見傾心。

▲各重超過4克拉的Harry Winston哥倫比亞祖母綠耳環以簇擁式鑲嵌，映襯臉部線條更顯靈巧。

另一對Harry Winston傾情打造的耳環上，亦鑲有兩顆各重超過4克拉的哥倫比亞祖母綠，採用品牌創於50年代的「簇擁式」(cluster)鑲嵌，運用梨形和馬眼形鑽石環抱中間的寶石或鑽石，幾近懸浮式的鑲嵌方法讓鑽石可從多個角度閃照出耀眼光芒。這種設計深得溫莎公爵夫人(Duchess of Windsor)的喜愛，細緻勾畫耳朵的線條顯得整體造型靈巧。

▲來自鑽石之王的鑽石逸品也是不容錯過的鑑賞品。

另外，展覽品項中同樣來自「鑽石之王」Harry Winston的鑽石逸品，如：21.63克拉的鑽石耳環一對，以及來自私人珍藏的1953年至今的12.55克拉方形足色全美鑽石戒指，都是不容錯過的夢幻級珠寶鑑賞逸品。

不只珠寶！拍賣品涵蓋超人氣珍稀當代藝術品

此次富藝斯拍賣前預展另外一大看點，還有當代視覺藝術家喬納斯·伍德的畫作，他熟練地融合了現代主義抽象與現實主義具象，因此廣受讚譽，其作品更被納入巴黎龐畢度中心，洛杉磯漢默美術館、紐約現代藝術博物館(MoMA)等機構的永久收藏。

▲當代視覺藝術家喬納斯·伍德的畫作《雷吉‧路易斯》。©️ Jonas Wood

此幅拍品描繪了波士頓凱爾特人隊全明星球員雷吉·路易斯(Reggie Lewis)，這位年僅27歲的得分手在正值輝煌的職業生涯驟逝，伍德捕捉了他手握籃球的專注神情，並運用幾何線條描繪路易斯的體形，同時將身體的細節簡化成零散的漸變色塊，展現伍德所擅長用獨特的圖像美學，將我們的當代世界轉化為同時具有平面和維度的構圖。

▲全球限量50只的「皇家橡樹離岸型Royal Oak Offshore」錶。

另外，最近運動錶款大行其道，富藝斯鐘錶這次介紹一系列愛彼（AUDEMARS PIGUET）的「皇家橡樹離岸型Royal Oak Offshore」錶款，這個系列是在皇家橡樹推出十多年之後，由品牌旗下的一位設計師Emmanuel Gueit首先在1989年左右所提出的構想，大體而言還是承襲了Gerald Genta先生原先的設計，但最震驚四座的還是其42mm錶徑，當品牌在1993年Basel錶展發表時，一度獲得「野獸」的稱號。此次拍賣最受矚目的拍品為一皇家橡樹離岸型陀飛輪計時碼錶，冷調的鉑金與硬派的鍛造碳建構出的質感，材質的搭配令人印象深刻，搭載愛彼自製2912手上鍊機芯，具有導柱輪計時碼錶功能與陀飛輪功能，另外其雙發條盒能夠提供腕錶237小時的長動力並能維持長時間穩定運作，全球限量發行50只，可見拍品的稀有性。不論收藏者或鑑賞家都可把握難得的展期，一睹眾多炙手可熱的世界級藝術拍賣品風采。

展覽資訊

•台北預展

6月13日至6月14日 (星期六至日)上午11時至下午6時

BELLAVITA 寶麗廣塲 B1《藝文空間》（台北市信義區松仁路28號）

•台中預展

6月16日（星期二) 上午11時至下午6時

台中日月千禧酒店23樓 2301千禧套房（台中市西屯區市政路77號）