　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一睹皇室最愛「傳奇礦區祖母綠」　香港富藝斯拍賣會六月在台預展搶先看

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 一睹皇室婚禮最愛「傳奇礦區祖母綠」　香港富藝斯拍賣會六月在台預展（圖／業者提供）

▲7月初定於香港舉辦的富藝斯拍賣會，將在6月中旬至台北及台中兩地預展。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

一年兩度於香港舉辦的富藝斯（PHILLIPS）拍賣會彙集眾多藝術及珠寶精品，總價值屢破10億成為各界名人關注的焦點。今年富藝斯因應疫情調整拍賣時間表，將於6月中旬到台北、台中舉行預展，成為上半年首家來台打響頭炮的國際拍賣行，足證市場對典藏逸品需求依然熾熱。展出之拍品不僅有眾多名家私藏的當代藝術品，也包括讓行家津津樂道的珍稀珠寶，其中來自傳奇哥倫比亞礦區的祖母綠更是令寶石愛好者引頸期待的精彩拍品。

產自傳奇礦區的哥倫比亞祖母綠

請繼續往下閱讀...

祖母綠的珍稀性與紅、藍寶石並列世界三大寶石，自遠古時代已經是永生和信仰的象徵，也在許多傳說神話中佔一席，例如象徵「愛與美」維也納女神的化身，同時祖母綠也被視為王者寶石，經常出現在皇室婚禮的王冠及飾品上。2018年英國尤金妮公主大婚時佩戴的寶詩龍皇冠就是很好的例子，中心鑲嵌了重逾90克拉的蛋面祖母綠。

然而，祖母綠要在絕美色澤和淨度之間取得平衡一點都不容易，因為晶體內的鉻和釩元素在為寶石帶來翠綠色澤的同時，亦會導致寶石分子結構出現裂縫，往往需要另作淨度處理，這也解釋了為什麼市場上大部分的祖母綠都有注油。另外，哥倫比亞又被視為頂級祖母綠的故鄉，是世界上唯一可以開採出體積大又品質純淨的祖母綠傳奇礦區，濃郁色彩不帶一丁點灰色調，綠中帶藍，絶佳的飽和度及顏色之平均分佈也是其優勝之處。

▲▼ 一睹皇室婚禮最愛「傳奇礦區祖母綠」　香港富藝斯拍賣會六月在台預展（圖／業者提供）

▲重逾21克拉又不需經淨度處理的哥倫比亞祖母綠配鑽石戒指在市場上萬中無一。

本屆拍賣活動中相當受矚目的2件祖母綠珠寶：「哥倫比亞祖母綠配鑽石戒指」及「Harry Winston哥倫比亞祖母綠配鑽石耳環」閃耀出尊貴清澈的寶石光芒，細細傾訴其來自傳奇礦區「哥倫比亞」的不凡身世，不僅綠光明亮，澄淨的晶體完全未經任何淨度處理，尤其戒指上的天然祖母綠重逾21克拉，在市場上可以說是萬中無一的品項，加上均勻的切割比例，高貴氣息令人一見傾心。

▲▼ 一睹皇室婚禮最愛「傳奇礦區祖母綠」　香港富藝斯拍賣會六月在台預展（圖／業者提供）

▲各重超過4克拉的Harry Winston哥倫比亞祖母綠耳環以簇擁式鑲嵌，映襯臉部線條更顯靈巧。

另一對Harry Winston傾情打造的耳環上，亦鑲有兩顆各重超過4克拉的哥倫比亞祖母綠，採用品牌創於50年代的「簇擁式」(cluster)鑲嵌，運用梨形和馬眼形鑽石環抱中間的寶石或鑽石，幾近懸浮式的鑲嵌方法讓鑽石可從多個角度閃照出耀眼光芒。這種設計深得溫莎公爵夫人(Duchess of Windsor)的喜愛，細緻勾畫耳朵的線條顯得整體造型靈巧。

▲▼ 一睹皇室婚禮最愛「傳奇礦區祖母綠」　香港富藝斯拍賣會六月在台預展（圖／業者提供）

▲來自鑽石之王的鑽石逸品也是不容錯過的鑑賞品。

另外，展覽品項中同樣來自「鑽石之王」Harry Winston的鑽石逸品，如：21.63克拉的鑽石耳環一對，以及來自私人珍藏的1953年至今的12.55克拉方形足色全美鑽石戒指，都是不容錯過的夢幻級珠寶鑑賞逸品。

不只珠寶！拍賣品涵蓋超人氣珍稀當代藝術品

此次富藝斯拍賣前預展另外一大看點，還有當代視覺藝術家喬納斯·伍德的畫作，他熟練地融合了現代主義抽象與現實主義具象，因此廣受讚譽，其作品更被納入巴黎龐畢度中心，洛杉磯漢默美術館、紐約現代藝術博物館(MoMA)等機構的永久收藏。

▲▼ 一睹皇室婚禮最愛「傳奇礦區祖母綠」　香港富藝斯拍賣會六月在台預展（圖／業者提供）

▲當代視覺藝術家喬納斯·伍德的畫作《雷吉‧路易斯》。©️ Jonas Wood

此幅拍品描繪了波士頓凱爾特人隊全明星球員雷吉·路易斯(Reggie Lewis)，這位年僅27歲的得分手在正值輝煌的職業生涯驟逝，伍德捕捉了他手握籃球的專注神情，並運用幾何線條描繪路易斯的體形，同時將身體的細節簡化成零散的漸變色塊，展現伍德所擅長用獨特的圖像美學，將我們的當代世界轉化為同時具有平面和維度的構圖。

一睹皇室最愛「傳奇礦區祖母綠」　香港富藝斯拍賣會六月在台預展搶先看（圖／品牌提供）

▲全球限量50只的「皇家橡樹離岸型Royal Oak Offshore」錶。

另外，最近運動錶款大行其道，富藝斯鐘錶這次介紹一系列愛彼（AUDEMARS PIGUET）的「皇家橡樹離岸型Royal Oak Offshore」錶款，這個系列是在皇家橡樹推出十多年之後，由品牌旗下的一位設計師Emmanuel Gueit首先在1989年左右所提出的構想，大體而言還是承襲了Gerald Genta先生原先的設計，但最震驚四座的還是其42mm錶徑，當品牌在1993年Basel錶展發表時，一度獲得「野獸」的稱號。此次拍賣最受矚目的拍品為一皇家橡樹離岸型陀飛輪計時碼錶，冷調的鉑金與硬派的鍛造碳建構出的質感，材質的搭配令人印象深刻，搭載愛彼自製2912手上鍊機芯，具有導柱輪計時碼錶功能與陀飛輪功能，另外其雙發條盒能夠提供腕錶237小時的長動力並能維持長時間穩定運作，全球限量發行50只，可見拍品的稀有性。不論收藏者或鑑賞家都可把握難得的展期，一睹眾多炙手可熱的世界級藝術拍賣品風采。

展覽資訊

•台北預展
6月13日至6月14日 (星期六至日)上午11時至下午6時
BELLAVITA 寶麗廣塲　B1《藝文空間》（台北市信義區松仁路28號）

•台中預展
6月16日（星期二) 上午11時至下午6時
台中日月千禧酒店23樓 2301千禧套房（台中市西屯區市政路77號）

查詢及預約
電話預約: (02) 2758-5505
郵件預約: taiwanoffice@phillips.com
線上預約

ET快訊
寶雅開賣口罩100盒秒殺！　民眾排1小時搶頭香
蔡淑臻自爆拍《犀利人妻》吻戲伸舌頭　曝溫昇豪反應：覺得受傷
神人分享「中衛口罩」網購秘訣　一招讓她買到3盒
西門町逃亡潮？肯德基關門、Roots搬家　里長分析下一波倒的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

富藝斯跨收藏領域網拍首發　勞力士、KAWS公仔吸年輕藏家

亮･珠寶／溫莎公爵夫人指定　梵克雅寶拉鍊項鍊可合上變手環

周董兒子也是粉絲！手擺背後乖乖賞畫　美國藝術家破億元作品台北亮相

「藻礁永存」去哪了？環團盼喚醒小英履行承諾：別成生態殺手

一睹皇室最愛「傳奇礦區祖母綠」　香港富藝斯拍賣會六月在台預展搶先看

媽祖給4聖筊解封了　旗山天后宮宣布「7／14起千人遶境6天」行程曝光

神人分享「中衛口罩」網購秘訣　一招讓她買到3盒

「誰說台灣小黃司機素質不好？」他急出門：忘戴口罩能上車嗎　結果超暖心

台鐵屎尿之亂！新竹男沿路狂偷58個區間車垃圾桶　廁所被紙塞爆炸流

「首富里」起底！全台最支持同婚性平　不喜藍綠愛小黨

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

楊丞琳撇「想孕」防疫期胖到人生巔峰　看胸部才驚覺「很時髦的那一種大」

怎麼賺被動式收入達到財誤自由　他變「藍鑽講師」用幹話爆笑教學

楊丞琳「2個月瘦6公斤」方法公開　邀看《DD52》見證和潘瑋柏「胖→瘦」過程

22隻泰迪熊搭雲霄飛車療癒60秒 集體晃腦「無聲尖叫」最萌示範

「藻礁永存」去哪了？環團盼喚醒小英履行承諾：別成生態殺手

一睹皇室最愛「傳奇礦區祖母綠」　香港富藝斯拍賣會六月在台預展搶先看

媽祖給4聖筊解封了　旗山天后宮宣布「7／14起千人遶境6天」行程曝光

神人分享「中衛口罩」網購秘訣　一招讓她買到3盒

「誰說台灣小黃司機素質不好？」他急出門：忘戴口罩能上車嗎　結果超暖心

台鐵屎尿之亂！新竹男沿路狂偷58個區間車垃圾桶　廁所被紙塞爆炸流

「首富里」起底！全台最支持同婚性平　不喜藍綠愛小黨

各國解封排除台灣關鍵在數字　蘇益仁：採檢模式是過不去的坎

今飆36度！周末變天降雨熱區出爐　災害預報士曝「颱風生成爆發期」

6/7日起搭大眾運輸有望脫口罩！　鬆綁解禁「條件」一次看

「藻礁永存」去哪了？環團盼喚醒小英履行承諾：別成生態殺手

韓25歲男偶像出道10年「加入電競團隊」　官宣證實：新名譽選手

快訊／加州5.5級強震！　劇烈「搖晃30秒」深度僅6.9km　

全昭旻《RM》消失2個月回來了！　臉蛋消瘦…一開口「全場沉默2秒」：她沒變

咪妃分手1年爆復合Joeman！　IG放閃「名車背景露餡」…抓包入住同飯店

寶雅開賣口罩秒殺！民眾排1小時搶頭香

北投泉源公園泡腳池回來了！3處免費泡腳池今起取消實名制

保時捷Taycan電動跑車473萬起展開預售　你也能跟比爾蓋茲當車友

台南新化警「凌晨酒駕撞小黃」…遭記大過調職！派出所所長連坐被拔官

直男醉倒街頭被盯上！下秒被色男扛走直接來…忍完全程哭喊：他很壯我害怕

22隻泰迪熊搭雲霄飛車療癒60秒 集體晃腦「無聲尖叫」最萌示範

生活熱門新聞

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

2020下半年「整體運勢旺爆」星座Top4　榜單上找到自己了嗎？

今飆36度！周末變天　災害預報士曝「颱風生成爆發期」

一招網購中衛口罩　她買到3盒

台灣妹長文勸世「1年內都別來日本」

你收入多少？ 台灣最多人領這薪資

搭大眾運輸有望脫口罩　解禁條件一次看

親戚狂罵「壞媽媽」見面才知她在乎

家樂福驚見VIP！回家查門檻秒呆：怎麼買

每天活在恐懼中！赴美台女盼「太陽別下山」

保麗龍「自動歸位」　物理老師說話

深田詠美開課「什麼都教你」　網圍攻讓她求饒了

更多熱門

相關新聞

台灣百年金工世家邁大步

台灣百年金工世家邁大步

擁有百年珠寶金工底蘊的鄭氏家族，傳承至第4代，終於跨出創立藝術珠寶品牌JHENG的一大步，於台北老爺大酒店開設專賣店，今由名模王麗雅與吳品萱，展示獨特鑽片切割工法的王者風範系列與從傳統戲曲發想的眾生臉譜系列，霸氣風格輔以細膩工法，全出自台灣珠寶工匠的巧手。

幫郭新政做偽證　當鋪老闆再判刑2個月

幫郭新政做偽證　當鋪老闆再判刑2個月

合成玻璃誆珠寶詐500萬！瞎扯「是藝術品」

合成玻璃誆珠寶詐500萬！瞎扯「是藝術品」

富藝斯跨收藏領域網拍首發

富藝斯跨收藏領域網拍首發

戴上LV漁夫帽，擺脫無趣的穿搭

戴上LV漁夫帽，擺脫無趣的穿搭

關鍵字：

富藝斯HarryWinston祖母綠珠寶皇室最愛

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

「黃氏兄弟」瑋瑋崩潰痛哭！向媽媽坦承是同性戀

「黃氏兄弟」瑋瑋認了被釣魚！顫抖淚崩：無法從房間踏出去

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

即／美國宣布　禁止中國客機飛美

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

聶永真聲援黃氏兄弟瑋瑋　「沒有做錯事」

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

朴春腫臉現身「韓網震驚」登熱搜

博恩二創惡搞遭控侵權！音樂人傻眼怒轟「這麼大膽無知」

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

更多

最夯影音

更多
獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚
騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面