美警再對記者動手腳　邊猛推邊爆粗口警告：馬上離開

▲美聯社記者Robert Bumsted。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國「佛洛伊德之死」事件引起各地掀起示威行動，至今已經進入第8天，繼2名澳洲媒體《第7頻道》的記者被鎮暴警察暴力對待後，又有美聯社的記者遭到警方施暴。根據《美聯社》報導，隸屬於美聯社的2名記者遭到6名紐約員警包圍，儘管過程中已經表明自己的身分，仍被用力猛推、髒話污辱。

報導指出，文字記者 Robert Bumsted 和攝影記者 Maye-E Wong 在晚上8點宵禁開始後，仍在街上採訪，隨後遭到6名員警包圍。其中一名警察甚至爆粗口警告，不許拍照、盡快回家。

儘管這2名記者已經表明自己的身分，不受宵禁影響，卻不被這些員警接受，下秒便分開2人，並將 Robert Bumsted 壓制在警車上。只見事態將要一發不可收拾，這兩2名記者表態願意離開現場，警方才允許他們開車離去。

自從「佛洛伊德之死」的示威行動爆發至今，美國警方就曾以橡膠子彈、催淚彈和化學藥劑（chemical agents）驅逐示威者，更有畫面記錄到澳洲記者遭警方棍棒毆打。對此，澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）表示，已經向澳洲駐華府大使館提出調查要求，澳洲當局將表達強烈的關心。

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