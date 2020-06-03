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緊急狀態雖解除！台灣妹「1年內都別來日本」　長文勸世：第二養蠱現場開發中

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▲▼大阪心齋橋，旅客，赴日旅客人潮，大阪街頭（圖／記者蔡玟君攝）。

▲許多台灣朋友喜歡到大阪旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著日本解除緊急狀態，各行各業恢復運轉，許多人終於按捺不住玩樂慾望，直呼「迫不及待要飛日本啦！」看到諸如此類的言論，在北海道打拚10個多月的林小姐忍不住發長文勸世，「如果可以，請大家1年內都不要來日本。」

5月25日當天，日本政府宣布首都圈及北海道解除緊急狀態，餐廳或娛樂場所開始營業，而部分縮短營業時間的店家，也慢慢恢復原本的營業模式，對此林小姐感嘆，「日本人開心得要死，覺得希望要來了，但身為一個孤身在北海道奮鬥的台灣人，我看著日本政府的作為，都快被嚇出心臟病了。」

請繼續往下閱讀...

眼看網上不乏「可以飛了」、「訂機票囉」等雀躍言論，她直言，解除緊急狀態不代表安全了，「日本距離沒事還有很長、很大、很遙遠的一段距離，這麼急是趕著來投胎嗎？」

林小姐認為，日本政府根本不應該解除緊急狀態，「每天不停有確診個案，其中不少都無法確定感染源，那些人到底在哪裡感染？被誰感染？是否還有其他人也被感染？一切都是羅生門。日本政府根本是佛系檢疫，有驗到算你幸運，至於沒被驗到的部分...那就當作沒有囉！」

除了當局的佛系檢疫，國民的防疫觀念也讓她不敢恭維，更別提口罩問題了，「我懷疑日本國內（尤其是首都圈）就是一個巨大的養蠱現場，殺不死你的，只會使你更強大。」而她之所以對日本現狀如此悲觀，主要原因有兩點，其一是政府的防疫措施，包括對國民進行的知識普及，再來就是日本人對此次疫情的看法，以及生活方式。

▲▼ 新冠肺炎,肺炎,日本,口罩。（圖／路透）

▲林小姐認為，日本根本不該解除緊急狀態。（圖／路透）

她說，「一開始他們檢疫的標準是：如果疑似感染，你就自己先隔離，等你發燒滿4天我們再來驗，至於你活不活、腦子還正不正常，不在他們的考量範圍內。這段期間，家人、朋友應該也都被感染一輪，到時大家一起發病，變成小型養蠱現場。」

同樣情況發生在東京，結果當然更加慘烈，除了大量的移動人潮之外，最可怕的莫過於每天早上的「屍速列車」，林小姐直言，「只要在早上的電車裡出現一個感染者，那感染人數絕對是50起跳，那為什麼東京的感染人數還是那麼少？因為很多人還沒燒滿4天，不能檢驗啊，他們只好帶著病毒繼續搭電車上下班，況且日本人生病了也不能請假，那就大家一起感染吧！」

後來疫情進到失控階段，當局宣布全國緊急狀態，跪求人民別在出門互相殘害，她不禁吐槽，「政府不想讓國內成為巨大養蠱場，那就只好把養蠱範圍縮小，變成家庭式養蠱場。安倍首相為了安撫民心，當起散財童子，宣布全國人民包含居留資格超過3個月的外籍人士，可以領取10萬日圓的特別補助金，同時每個人可獲得2個免費紗布口罩，你沒有看錯，是2個不是20個，是紗布口罩，不是醫療口罩。」

林小姐還提到，疫情爆發過去兩個月，口罩依舊買不到，直到最近才終於有口罩上架販售，不過價格也相當精美，像是7枚入的要300日幣左右，一盒50枚入也要價3300日幣，但重點是這些都是中國製非醫療口罩。

▲▼日本小學,日本小學生。（圖／路透）

▲福岡縣北九州市正面臨「第2波」疫情來襲，小學、醫院發生群聚感染。（圖／路透）

最後，她談到日本人對疫情的看法，一開始大家是漠不關心的，那時還有很多大陸客，當她強烈要求飯店的所有工作人員都能配戴口罩時，立刻被課長拒絕，對方說「這不過才死了20個人，交通事故的死亡人數都比這個還高，而且人生本來就充滿各種死亡的因素，有可能在出門的下一秒就被車子撞死啊！」

過了幾天北海道出現感染者，林小姐再次強烈提出建議，經理才指示大家戴著口罩工作；怎料二月底她在飯店內被客人指著鼻子大罵，「你們憑什麼戴著口罩接待客人？你們是都得了癌症嗎？你們懂不懂禮貌啊？戴著口罩接客是50年前的事情了你知道嗎？」

後來，全國出現越來越多的感染者和死者時，經理對她說，「那些死掉的人都是老人或是身體不好的人，這肺炎根本沒有這麼恐怖。」重點是，這是絕大多數人的看法。緊急狀態期間，首都圈小鋼珠店不顧勸告繼續營業，門口排滿長長人龍。因為學校宣布停課，家長就帶著小孩聚集在公園玩耍；黃金周假期，政府發緊急通知讓大家別出門，沖繩仍舊出現不少來自本州的遊客。

直到志村健老師感染肺炎逝世，日本人才真的開始害怕了，林小姐表示，「他們終於知道這病毒會帶走他們愛的人、健康的人，還有很多不懂得保護自己的人，最近年僅28歲的相撲選手也感染肺炎死亡，讓他們更加恐懼，但是都已經晚了。現在日本解除緊急狀態，開始開發第二養蠱現場，我現在告訴你，如果可以，請1年內都不要來日本。」

►本文已獲原po授權，請勿隨意轉載，以免侵權。

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