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痛批「三倍券」不接地氣　蔣萬安：複雜、難用、好生氣

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國民黨團針對「振興三倍券」召開記者會，痛批政府此政策「完全不接地氣」。（翻攝自蔣萬安臉書）

圖文／鏡週刊

為刺激國內消費、振興經濟，行政院將於7月15日推出「振興三倍券」。國民黨團今（3）日針對此事召開記者會，痛批行政院長蘇貞昌不食人間煙火，是完全不接地氣的政策，書記長蔣萬安更痛斥，此券只能用「複雜、難用、好生氣」來形容。

國民黨團上午召開記者會，批評政府即將推出的「振興三倍券」，根本就是完全不接地氣的政策，包含手續繁瑣、發放太慢及面額太小等等，甚至此政策還要拖到7月15日實施，「難道是要逼死商家？繼續勒緊褲帶、再苦撐1個半月？」呼籲蘇貞昌走進基層傾聽聲音，別只會站在大螢幕前講得口沫橫飛。

立委蔣萬安痛批，民眾根本不在乎所謂的振興券叫什麼名稱，民眾關心振興政策好不好用、便不便民，而令人失望的是，「昨天蘇貞昌所召開所謂『振興三倍券』內容，只能用『複雜、難用、好生氣』來形容。」直指這樣的振興政策是一群坐在冷氣房的官員所規畫出來的，完全不接地氣、不知民間疾苦。

蔣萬安更補充表示，由於這次「三倍券」放發面額只有200元及500元，有許多小攤商抱怨，在無法找零的情況下，這只能讓大賣場、連鎖美妝店、通路廣的日用品店受惠，「標榜銅板美食的夜市，很難在單品消費用到200面額以上」，這樣等於是排除受疫情影響最深的小攤商，這根本不是「3倍券」而是「排窮券」。

一同出席記者會的還有立委林為洲、林奕華和曾銘宗，3人先後砲轟行政院的作法，林為洲直批大官們為何又要讓民眾在烈日下去郵局排隊買振興券，「大官們於心何忍？」呼籲政院利用臨時會提出振興券的最終方案。林奕華則說，郵局負責發放實體振興券，勢必又得增加基層人員的工作量，「非得累死基層不可？」曾銘宗希望蔡政府重新檢討相關機制，「不要讓『三倍消費券』變成『民怨三倍券』」。

 


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