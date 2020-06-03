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電動自行車去年420人死傷　蔣萬安擬修法限制最低騎乘年齡

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▲▼蔣萬安示範騎乘電動自行車。（圖／靖娟基金會提供）

▲蔣萬安示範騎乘電動自行車。（圖／靖娟基金會提供）

記者楊蕓／台北報導

根據道安平台近5年統計，青少年騎乘電動自行車事故死傷人數飆升2.69倍。國民黨立委蔣萬安、靖娟基金會3日召開記者會，呼籲儘速修法明訂最低騎乘年齡、加保汽車強制險，並加強教育安全教育。

立委陳雪生日前已提出修法版本，明訂最低騎乘年齡、加保汽車強制險、掛牌方可上路，目前已經立院一讀，蔣萬安、靖娟基金會呼籲盡快三讀，此外，電動（輔助）自行車在交通安全教育部分也應修法加以限制及保護，維護兒少駕駛人之生命安全。

道安平台近5年的數據顯示，15-17歲青少年騎乘電動自行車事故件數與死傷人數，從104年189件156人死傷，升至108年493件420人死傷，死傷人數飆升2.69倍。

靖娟基金會今年4至5月進行「2020年兒童電動（輔助）自行車使用狀況調查」，有25.7%的國中生表示自行騎過電動（輔助）自行車，其中有11.2%騎過電動（輔助）自行車時發生過交通事故。

據教育部108年全台學生人數進行推估，估計曾騎過電動（輔助）自行車的國中生人數超過15萬人，且調查指出，有9成家長與國中生認為電動（輔助）自行車應規定最低法定年齡。

靖娟基金會執行長林月琴表示，電動自行車作為新興的交通工具，有著類機車的屬性，但不需考照也無駕駛年齡限制，造成事故頻傳，顯示出法規跟不上社會趨勢，政府應對此制定更嚴謹的法規並加強管理。調查還發現有5成的國小家長與國中生將電動機車誤認為電動自行車，顯示政府對於電動自行車的教育宣導需跟上科技的腳步，更應向大眾宣導此項交通運具的使用規則與應注意的安全事項。

與會的交通部路政司專門委員李昭賢表示，目前約有49萬輛電動自行車，延伸出安全議題要予以重視。去年立法院完成第一波修法，針對電動自行車改裝超速未戴安全帽，去年10月1日上路，後面的板塊確實還要補足。

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