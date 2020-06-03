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宏達電「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」助攻新創團隊　上架8款新創VR作品

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲宏達電「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」助攻新創團隊　上架8款新創VR作品。（圖／HTC提供）

▲宏達電「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」上架8款新創VR作品。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（3）日宣布，由經濟部工業局及高雄市政府經發局主導，委由資策會和HTC在大魯閣草衙道打造的「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」，為國內最大體感遊戲場域，用來培植新創團隊上架創作遊戲，總計共8款新創VR作品上架VIVELAND。

宏達電表示，為建立VR虛擬實境產業的多元生態系統，讓所有對VR擁有專注與熱情的內容開發團隊，能在專業知識、資金、或技術資源及展示銷售通路的協助，突破成長為世界級的團隊，前年10月成立「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」。

宏達電指出，「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」為全台最大的體感產品展示場域，也是目前國內唯一提供VR創新作品展示的舞台，自108年起透過高雄市政府大力推動媒合，至今已有「獨角獸娛樂」、「愛吠的狗」、「樂美館」、「方兔互動娛樂」等多個團隊加入。

▲宏達電「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」助攻新創團隊　上架8款新創VR作品。（圖／HTC提供）

▲KOSMOSPOT X VIVELAND上架獨角獸娛樂的魔法動作遊戲《巫師與惡魔》。（圖／HTC提供）

HTC台灣區總經理陳柏諭表示，只要透過申請、審核上架的作品不僅能有免費上架、票務、場域服務、行銷活動及曝光，更有機會獲得VIVEPORT全球性通路發布及VIVELAND全球通路市場上架銷售機會，未來宏達電將整合VR、AR、5G和AI技術，實現VIVE Reality的美好世界。

經發局局長伏和中指出，目前奇點站已有「獨角獸娛樂」、「愛吠的狗」、「樂美館」、「方兔互動娛樂」等多個團隊加入，光去年度就有12款包含親子遊樂、電競、射擊、冒險、教育等領域的自創產品上架，更有3款遊戲成功外銷國際。

宏達電說明，這次在KOSMOSPOT X VIVELAND上架的有獨角獸娛樂的魔法動作遊戲《巫師與惡魔》、讓人尖叫連連的《屍鬼旅攝》、樂美館的第一人稱射擊反恐遊戲《夜鷹行動》、台灣真實兇案改編的《三魂VR》、有如置身電影的《勇闖侏羅紀》與雙人組隊闖鬼屋的《愛厲撕VR》等遊戲。

▲宏達電「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」助攻新創團隊　上架8款新創VR作品。（圖／HTC提供）

▲KOSMOSPOT X VIVELAND上架愛吠的狗運用嶄新手勢辨識的《魔法夜派對》。（圖／HTC提供）

宏達電補充，遊戲還包括方兔工作室的兒童取向《可愛動物園》及愛吠的狗運用嶄新手勢辨識的《魔法夜派對》等，都是國內團隊自行研發創作的VR創新內容，除了希望讓民眾可以搶先體驗到國人最新的VR作品外，開發團隊也希望藉此獲得消費者最直接的回饋，進而持續優化內容。

宏達電強調，奇點站攜手HTC VIVELAND成功將優質產品銷往阿拉伯最大消費電子零售商「eXtra」成立的虛擬實境旗艦中心「Xtra Life」，以及香港「VIVELAND x E.R Studio」等處，讓新創團隊產品躍上國際。

此外，宏達電宣布，從即日起到6月30日只要到奇點站遊玩新上架的8款遊戲，將享有原價800元的A區+B區任兩款優惠組合價499元，以及「多人新創遊戲」399元優惠，現場加入並分享VIVELAND貼文還可再折100元。

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