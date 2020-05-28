▲HTC VIVE顛覆教育訓練，助攻消防員培訓再升級。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導



宏達電（HTC）今（28）日宣布，所開發的VIVE虛擬實境系統，改善許多產業研發、設計與溝通的方式，而在教育訓練中帶來優勢，目前許多國家已採用虛擬實境技術來改良傳統的消防員火場訓練，大幅度強化消防員面對火場的壓力承受度與應變能力，並提升火場救災效率與安全。



宏達電表示，消防員的訓練過程危險又昂貴，並為建立有效的培訓設施及火場模擬，耗資數千萬美元，而受訓的消防員也暴露於高度風險中，像是火場裡潛在燒傷意外或死亡，用於點燃和滅火的化學物質也極易致癌。

宏達電指出，傳統的模擬火場數十年如一日，但真實的火場中並非如此，這對消防員帶來極大的危險，而且火災中整體的整合指揮調度也難以在模擬火場進行訓練，因此為降低培訓的危險性與成本、提高效率，讓消防員熟悉多樣火場情境與讓消防員在火場中具備指揮調度的宏觀視野，美國志願消防員James Mullins博士透過VIVE虛擬實境系統強化替代培訓系統FLAIM Trainer。



宏達電說明，新一代的FLAIM Trainer將觸覺反饋技術與現實世界的消防設備相結合，藉由大量客製化變數為消防單位提供現實，多樣性且無危害的高度沉浸式VR火場模擬環境，學員可以通過培訓硬體體驗這些環境，包括將VR頭戴式耳機與呼吸器結合在一起的頭戴式顯示器、具有流體反作用力的標準消防水管系統、具有發熱元件的標準防護服。

宏達電補充，VIVE Pro Eye提供的獨家精準的眼球追蹤技術，讓FLAIM Trainer能即時偵測，並分析受訓消防員的視覺動線，讓火場的教練能提供即時的第一人稱反饋，教導更正確的觀念，透過虛擬實境的技術，能訓練消防員更專注並快速地分辨與避開火場中關鍵的危險因子，如電器與化學物質，VIVE Pro Eye的注視點渲染技術能提供更加仔細和身臨其境的環境。



James Mullins博士表示，具有虛擬實境技術的FLAIM Trainer讓消防員面對真實火場能作更好的準備，並降低培訓過程的風險，顛覆消防訓練領域中的遊戲規則，大幅提升消防員素質與經驗，進而降低消防人員的傷亡，並進而能挽救更多火場中的生命。

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