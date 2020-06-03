網紅「借工具擺拍」裝志工　2500萬網友怒...超慘下場曝光！

This lady stopped someone boarding up a store in Santa Monica so she could hold the drill for a picture, then drove away. Please don’t do this. #santamonicaprotest #BlackLivesMatter #BlackLivesMatterLA pic.twitter.com/lgt2rZogk9 — ewu (@ewufortheloss) June 1, 2020

實習記者陳妙津／綜合報導

美國各大城市因非裔男子佛洛伊德之死引發示威，不少投機份子趁亂打劫商店，當商家忙著重建之際，竟有名網美跑來借工具，擺拍佯裝自己在幫忙修復，隨後便偕友人駕車揚長而去。整個過程被附近民眾完整拍下，讓2500萬名網友都怒了，肉搜出該名假掰網美身分為《華盛頓審查員》的政治現實習記者費歐娜，消息曝光後，費歐娜也因此行為遭到公司開除。

Fiona Moriarty-McLaughlin in Santa Monica, California, stopped to help a construction worker repair a building destroyed by looters amid protests by George Floyd on Monday.https://t.co/pLOqcYJRiw pic.twitter.com/rqM3m35H9y — WikiTrusted (@wikiagebio1) June 2, 2020

據《紐約時報》報導，加州聖塔莫尼卡因佛洛伊德案爆發示威，當地政府決議在下午4點開始宵禁，以阻止動亂進一步擴大，不少商家及志工開始清理因動亂造成的損失，並進一步加固商家外牆。不過卻有民眾錄下，一名網美帶著墨鏡，下巴圍著絲巾向工人借了電鑽，假裝自己是幫忙加固的志工一員，擺拍完照片後，又將電鑽還給工人，直接隨男性友人駕車離去。

▲美女記者擺拍假裝當志工，結果慘被開除。（圖／翻攝自推特／@ewufortheloss）

該段擺拍影片被PO網後，短時間內便有2500萬人次觀看，網美的誇張舉動引發不少網友抨擊，也有許多名人轉發痛批。美國非裔女導演艾娃•杜韋奈（Ava DuVernay）表示，「你知道嗎？我想我該暫時關掉推特一段時間，免得我氣到把手機丟出房。」連洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James也轉發，並附上數個生氣表情符號。

▲費歐娜的帳號已經封鎖。（圖／翻攝自推特）



該名女子的身分也隨後被搜出，是華盛頓媒體《華盛頓審查員》（Washington Examiner）政治線的實習記者費歐娜（Fiona Moriarty-McLaughlin），此前她還曾在《告示牌》（Billboard）、《好萊塢報導》（The Hollywood Reporter）2家媒體任職過，而今她也因為該舉動被《華盛頓審查員》開除，為了自己的行為付出慘痛代價。