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示威者持AR步槍！美警三面包圍抗議現場　「動用化學藥劑」強硬驅離

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▲▼佛洛伊德之死／北卡羅來納州示威現場。（圖／路透）

▲ 北卡羅來納州示威現場。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死於白人警察膝下，掀起各州抗議活動，警民衝突也愈發激烈。北卡羅來納州夏洛特市警方為驅離示威民眾，動用化學藥劑（chemical agents），還逮捕一名攜帶AR步槍的抗議者。

北卡梅克倫堡郡的夏洛特-梅克倫堡警察局（CMPD）稍早於推特宣布，「遭到水瓶、石頭和化學藥劑攻擊後，我們多次下達驅離命令。警察提供抗議者多種離開現場的途徑。抗議者拒絕離開後，警方動用化學藥劑，以保護警察及公眾。」稍後另一則推文則指出，攜帶AR步槍及2個各有30發子彈彈匣的抗議者被逮捕。

當地官員對CMPD提出質疑，認為有執法過當的疑慮。夏洛特市議員溫斯頓（Braxton Winston）在推特上傳當地媒體拍下警察施放化學藥劑的影片，推文中寫道，「在夏洛特使用化學藥劑的行動必須停在今晚。」

北卡眾議員比斯利（Chaz Beasley）也發推文表示，「我現在對CMPD非常憤怒。這段影片顯示，CMPD從3個方向對和平抗議者發射催淚瓦斯、閃光彈和胡椒彈。（示威者）被困在建築物旁，無處可去。我不接受支持我的選民遭受這樣的攻擊。」CMPD稍晚則在推特表示，內部正在評估當晚事發狀況。

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