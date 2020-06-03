示威者持AR步槍！美警三面包圍抗議現場　「動用化學藥劑」強硬驅離

▲ 北卡羅來納州示威現場。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死於白人警察膝下，掀起各州抗議活動，警民衝突也愈發激烈。北卡羅來納州夏洛特市警方為驅離示威民眾，動用化學藥劑（chemical agents），還逮捕一名攜帶AR步槍的抗議者。

北卡梅克倫堡郡的夏洛特-梅克倫堡警察局（CMPD）稍早於推特宣布，「遭到水瓶、石頭和化學藥劑攻擊後，我們多次下達驅離命令。警察提供抗議者多種離開現場的途徑。抗議者拒絕離開後，警方動用化學藥劑，以保護警察及公眾。」稍後另一則推文則指出，攜帶AR步槍及2個各有30發子彈彈匣的抗議者被逮捕。

After being assaulted with bottles, rocks, and chemical agents multiple dispersal orders were given. Officers gave protestors multiple avenues to leave the area. After refusal to leave, chemical agents were deployed to protect officers and the public. — CMPD News (@CMPD) June 3, 2020

A protestor was just arrested with an AR Rifle with two 30-round magazines. — CMPD News (@CMPD) June 3, 2020

當地官員對CMPD提出質疑，認為有執法過當的疑慮。夏洛特市議員溫斯頓（Braxton Winston）在推特上傳當地媒體拍下警察施放化學藥劑的影片，推文中寫道，「在夏洛特使用化學藥劑的行動必須停在今晚。」

北卡眾議員比斯利（Chaz Beasley）也發推文表示，「我現在對CMPD非常憤怒。這段影片顯示，CMPD從3個方向對和平抗議者發射催淚瓦斯、閃光彈和胡椒彈。（示威者）被困在建築物旁，無處可去。我不接受支持我的選民遭受這樣的攻擊。」CMPD稍晚則在推特表示，內部正在評估當晚事發狀況。

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