不再「通體白」！Apple Pencil傳將有「黑色」版本

▲目前兩代Apple Pencil皆為白色。（圖／記者邱倢芯攝）

記者王曉敏／綜合報導

對於喜愛繪圖或以iPad Pro做課堂筆記的用戶來說，Apple Pencil可說是最實用的輔助工具之一，目前Apple Pencil最鮮明的就是它「通體白」的設計，而據稍早爆料者在推特上釋出的消息，新一代Apple Pencil將採用黑色筆桿。

爆料者Mr·white稍早推文指出，新版Apple Pencil「是黑的」，據科技新聞網站《MacRumors》報導，目前市場上尚無有關於「新一代Apple Pencil」的消息，包括可能的規格等，但此前有消息指出，蘋果正在開發mini-LED版本的iPad Pro，並有可能同時推出新版的Apple Pencil。

▲Apple Pencil傳將有「黑色」版本。（圖／取自MacRumors）

事實上，被傳出「將有有黑色版本」的蘋果硬體產品不僅有Apple Pencil，過去幾年來一直有消息傳蘋果將推出黑色版AirPods，但時至今日，無論是初代AirPods、二代AirPods或單價較高的AirPods Pro都僅有白色版本。

《MacRumors》指出，Mr·white過去並不常爆料蘋果產品計畫的訊息，其過去曾分享了多款硬體原型，其中有部分正確但也有錯誤消息。目前無法斷定Mr·white的爆料內容準確度高不高，而實際的產品樣貌則仍待蘋果發表。

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