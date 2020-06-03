iPad Air 4 傳移除Lightning！　首次在iPad Pro之外搭載USB-C

▲iPad Air 傳未來會採用USB-C端口。（圖／取自9TO5Mac）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒《Mac Otakara》報導，有供應鏈人士透露，第4代 iPad Air 將採用USB-C端口連接，而即將到來的8.5吋的 iPad mini 則一樣使用Lightning端口，估計它會具有較小的邊框，且有更大的螢幕。

國外爆料專家L0vetodream則表示，即將上市的 iPad Air 可能具有mini-LED顯示器，顯示器下方有Touch ID功能而不是Face ID，這些消息是否準確還有待觀察。

報導中還引述了天風國際分析師郭明錤上個月說法，Apple 將於2020年下半年發布10.8吋的新 iPad，2021年上半年發布9吋的新 iPad mini。另外 iPad Air 4 將採用USB-C連接，這代表蘋果首次在產品線中推出使用UCB-C端口的產品。

iPad Air 4 可能會具有Face ID的身份驗證功能，儘管之前還有傳言指出 iPad Air 的螢幕上會有Touch ID，但目前仍都只是外界的臆測。

蘋果似乎希望在未來增加全螢幕尺寸，推測可能跟新技術 Micro-LED 有關，令人相當期待。

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