Powerbeats Pro 全新夏季4暖色太療癒！　6/9吸睛上市

▲Powerbeats Pro於6/9上市。（圖／取自9TO5Mac）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果無線運動耳機「Powerbeats Pro」新系列共推出4色，分別為雲彩粉（Cloud Pink）、冰川藍（Glacier Blue）、活力黃（Spring Yellow）及熔岩紅（Lava Red），顏色相當溫暖且具時尚感，很有春夏季的氣息，預計在6月9日上市。

Powerbeats 原本已經有黑色、象牙白、海軍藍和叢林綠4種顏色，現在再添4款新色，讓顧客共有8種顏色可選擇。「Powerbeats Pro」搭載與 AirPods Pro 一樣的H1晶片，支援語音助手功能「Hey Siri」，具有IPX4的防塵防水等級，電池續航力長達9小時。耳機上有物理播放控制鍵，且隨附的磁吸式充電盒，將額外提供超過24小時的電力。

▲新款Powerbeats Pro共推出4色。（圖／取自9TO5Mac）

「Powerbeats Pro」具有均衡的音效及針對運動者的耳掛式設計，在人們運動時能穩固貼合地配戴，提供絕佳的聆聽體驗。新台幣定價為7,990元，6月10日將在各大蘋果授權通路正式發售。

▲Powerbeats Pro。（圖／取自9TO5Mac）

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