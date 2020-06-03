南山股東會現場火爆！南山工會集結抗議：「老尹要謝罪、小尹硬起來」終結系統之亂

▲南山人壽召開2020年股東常會，由於公司勞資爭議未解加上保戶系統錯誤頻出，一早會場會就聚集大批南山工會成員及小股東前來抗議。資方也在入口處設置大批人力，以防鬧場情事發生。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽3日舉行股東會，南山人壽企業工會一大早集結場外，高舉旗幟和標語抗議系統，以「系統亂象，老尹（尹衍樑）謝罪」、「董事會無能，勞資爭議未解，小尹（尹崇堯）硬起來，終結系統亂象」標語，抗議公司屢次跳票，尤其境界系統錯亂及勞資權益皆沒有處理。對此，南山人壽先以4點回應。

南山人壽表示，關於境界系統運作現況，將持續投入資源致力於系統與功能的優化，也虛心檢討改善，並確保所有保戶權益不受影響，相關客戶服務的日常運作已穩定，如理賠、核保等皆已恢復過去的服務水準，也依約寄送各項通知單，客戶來電詢問也無異常。

「將持續進行各項客服作業優化，以提供保戶更快速便利的服務。」南山人壽強調，至於針對投資型商品作業，已持續進行優化、完善驗證檢核機制，以期確保系統的穩定性，盡早恢復相關業務，目前也並無向前董事長杜英宗提告的計畫。

關於業務員今年以來業績及收入問題，南山人壽解釋，自境界系統上線以來，為保障業務員權益不受影響，已採取各項配套措施且全力優化系統服務；為維持業務員的收入穩定，本公司自2019年第3季開始引領業務員銷售轉型，搭配推出各項激勵措施，持續推動業務員重視銷售具長期保險價值的期繳、意外及健康險等商品。

南山人壽指出，2019年第4季及2020年第1季期繳、意外及健康險等商品計績保費已大幅成長。另截至109年第1季評量結果，通過評量的結果與過去水準相當，沒有差異性。

至於業務員佣金收入是否受到影響，南山人壽強調，此部分問題皆已完成系統優化處理，且有專責小組同步人工檢核處理，帳務處理效率已恢復原有水準。

南山人壽表示，有偶發特殊案件時，公司皆採緊急處理方式因應，以確保業務員權益；同時也提供佣金預支方案，協助業務員提前領取佣金，使其生計不受影響。2020年至4月，全體業務同仁月均收入維持去年同期水準。