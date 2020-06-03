衝罷韓運量暴增？高鐵本週末加開12班車⋯再曝「增班計畫」

▲高鐵近日陸續啟動增班計畫，並頻推優惠活動。（圖／長榮文苑酒店(嘉義)提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，高鐵公司表示，將自6月8日起，增開週一至週五下午通勤時段7班次北上列車。另外將於6月5日至7日間增開12班次列車，以加強服務旅客，旅客可自6月4日起預購車票。

高鐵公司表示，5月下旬以來，旅客日漸增加。故依旅客需求啟動增班計畫，首先自5月25日起於週一至週四通勤時段增開4班次列車，並自6月1日起再增開6班次列車，而週五至週日部分則自6月12日起增開33班；另自端午疏運後之6月30日起，大幅增班至每週949班次列車。

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▲▼高鐵增班計畫。（圖／高鐵提供）

同時，考量6月5日至7日間，部分時段車次熱銷，甚至部分區間已無可售座位，規劃增開12班次列車，旅客可自6月4日凌晨零時起預購車票，可透過24小時服務之高鐵合作便利商店、網路訂票、「T Express」行動購票App及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購票，各車次並配置3到5節自由座車廂。

高鐵公司表示，搭乘高鐵在保持社交距離前提下，可於列車上飲食，非飲食期間仍應全程配戴口罩，以維護自身及其他旅客的健康，乘車時配合政府各項防疫最新指引，力行「防疫新生活」運動。