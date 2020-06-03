高鐵五波「增班計畫」一覽　7月起運能大增15％

▲高鐵啟動增班計畫。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，衝擊我國觀光運輸業，高鐵公司以減班因應，考慮到近日疫情趨緩，自5月25日陸續啟動五波增班計畫。除已實施的計畫，高鐵公司預計，將自6月8日起，於週一至週五增開7班次北上列車；6月12日起，週五至週日增開33班車次；6月30日起再大規模增班，每週共提供949班次列車。

高鐵公司表示，5月下旬以來，旅客日漸增加。故依旅客需求啟動增班計畫，首先自5月25日起於週一至週四通勤時段增開4班次列車，並自6月1日起再增開6班次列車。

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▲高鐵除增班計畫外，也陸續推出多項優惠。（圖／長榮文苑酒店(嘉義)提供）

接著高鐵公司計劃，將自6月8日起，於週一至週五下午通勤時段增開7班次北上列車。另由於近期國旅需求增加，自6月12日起至6月23日，每週五至週日的尖峰時段，也將增開33班車次（南下18班、北上15班）。

此外，在端午疏運過後，6月30日起再增開78班，總計較原828班次共增加121班次，每週提供949班次列車的旅運服務，以更加充足之運能。較5月18日起實施「短期班表」的每週828班增加121班（南下71班、北上50班），班次提升近15%。

高鐵公司表示，搭乘高鐵在保持社交距離前提下，可於列車上飲食，非飲食期間仍應全程配戴口罩，以維護自身及其他旅客的健康，乘車時配合政府各項防疫最新指引，力行「防疫新生活」運動。