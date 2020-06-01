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強幫16歲女兒洗澡！新竹鬼父邊看邊「手部運動」…她崩潰向男友訴苦：我好髒

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▲桃園市李姓男子4年前擔任某客運司機時，對當時年僅16歲乾女兒性侵遭收押，交保後居然再度強吻擁抱，地院再依乘機猥褻判處1年。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲新竹男3年前硬幫年僅16歲的女兒洗澡，還出手撫摸對方再自慰。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台北報導

新竹一名人父阿義（化名）多次趁著幫女兒洗澡時伸出狼爪，儘管事發時年僅16歲的女兒小君（化名）曾多次要求自己洗澡，但他仍置之不理，並看著女兒的身體自慰，甚至是出手撫摸。小君向母親求援，最後也沒有幫助，只好告訴師長報警處理。

判決指出，阿義2017年2月19日利用父親的權勢，在家中浴室替小君洗頭時，竟出手捏小君的胸部，並用手指輕觸對方的陰部外圍，在小君身邊撫摸下體自慰，用這種方式來滿足自己的性慾。小君最後忍無可忍，決定告訴男友，並在2017年2月20日通報師長報警處理。

小君控訴，父親是大男人主義，很威權的那種，所以她也不太敢反抗，到2017年為止父親都還會幫她洗澡，她曾多次向父親表示，「我能不能自己洗澡」，但父親仍執意要進浴室幫她洗頭，她也曾向母親反映，孰料，母親前去質問父親後，她反遭父親威脅「如果再把這件事情講出來就等著看吧」，家人也都知道父親幫她洗澡這件事，只是不知道洗澡時發生什麼。

小君表示，父親趁著幫她洗澡時脫衣自慰，其中印象較深的是2017年2月19日，當時父親看起來心情不好，「洗完頭快要洗身體的那一段時間，父親要我幫他，就是陪在旁邊，他自己自慰，過程中父親有以手輕捏我的胸部，有用手指輕碰觸我的下體，他碰我胸部時我沒有特別反抗或表達不願意，摸下體時本來以為他要用舌頭，我有說不要，但後來他說只是用手，我就想說算了，他弄完就自己洗澡」。

小君曾苦笑說著，「長期壓力下，爸爸這樣對我，我覺得自己沒有被需要，只是他的性奴，想說殺了他，我就再去坐牢就好的想法就出來了」。

▲▼浴缸,浴室,洗澡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲阿義假洗澡之名，行猥褻之實。（圖／取自免費圖庫pixabay）

阿義坦承自己會幫小君洗頭，但沒有任何猥褻動作出現，辯稱「我只有幫小君洗頭，沒有幫她洗澡，而且是小君堅持要我幫她洗頭。且小君與一名少年交往，不滿我管教她，我要搬回XX照顧生病的父親，她也不高興，一直跟我鬧」；阿義辯護人則說，案發前父女倆關係緊張，小君不滿父親的管教，又將她的手機沒收，還設門禁，才會心懷怨恨，小君前後說法也不一致，不無說謊的可能。

但小君的妹妹作證時透露，父親一直到2017年都還有幫姊姊洗澡，媽媽也跟父親說過為何不讓姊姊自己洗頭，但父親仍然沒讓姊姊自己洗；小君與男友的對話內容也提及，「我就說今天洗頭髮在弄，他居然說...要特別服務」、「三小ㄛ」、「我應該的嗎？」、「特別服務是被看著小小貓」、「對不起偶好髒」；男友也作證，小君曾提過阿義碰觸她的身體，她對父親有點恐懼。

高等法院審酌各項事證後，認為阿義身為小君的父親，本應盡其責任，保護、教養，然其竟違背倫常對女兒出手，事情揭露後，經由小君媽媽所傳送的訊息，也可知家人對小君不僅未給予任何支持，反而加以責罵、不諒解，阿義的行為顯然已影響小君健全的人格發展，惡性非輕，但考量他無犯罪前科，最後依成年人故意對少年犯對受監督、照護之人利用權勢猥褻罪，判有期徒刑1年，全案仍可上訴。

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