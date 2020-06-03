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台版佛洛伊德！桃園警踹碎民眾膝蓋嗆「一條腿20萬」　分局回應了

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小克從醫院出院後，當時的蘆洲分局長及多位幹部到小克家中訪視，並希望能協調小克與林則均和解。（圖／讀者提供）

▲小克從醫院出院後，當時的蘆洲分局長及多位幹部到小克家中訪視，並希望能協調小克與林則均和解。（圖／讀者提供）

圖文／CTWANT

桃園市大園派出所員警林則均（林男、28歲）曾在新北市、桃園地區抓逮過多名嫌犯但也因為執法爭議，進而躍上新聞版面。本刊接獲投訴，林男在2018年於蘆洲處理一起車禍時，因情緒失控，將當事民眾小克（化名、42歲）的左膝、腿壓斷，事後與民眾和解未果，林男家屬甚至撂下狠話「1條腿只值20萬」。而當時蘆洲分局多名幹部出面協調和解金雙方也沒共識，最後雙方為此對簿公堂。

本刊調查，壓斷腿事件發生後，林則均疑似擔心事發過程密錄器畫面外流，一度還謊稱「密錄畫面損毀。」直到小克揚言對他提告《毀損證物罪》，密錄器畫面才又出現。林則均的態度讓當時蘆洲分局長陳杏結等幹部相當憤怒，但仍出面幫忙協調，前後募款近50萬元，希望能與小克和解。

起初，小克要求300萬元賠償金，分局幹部覺得金額太高，和解未果，雙方接連多次交鋒，和解金都是以50萬為單位「驟減」，最後林男家屬竟丟下一句 「我問過律師了，一條腿值20萬，看你要不要。」讓小克相當氣憤，「難道我的人生就只值20萬？」

林男的長官透露，林則均工作態度散漫，常把案件放在櫃子裡不動，被發現後，還要三催四請才願意動作，且喜歡用自己的方式逮捕嫌犯，過程違反規定也容易讓人受傷。「他把人腳踢斷的事，分局長官都在想辦法處理，但他一副擺爛的樣子，讓人看了討厭。」大園派出所黃姓所長對於他的評價及工作表現不願意多談，僅說「他（林男）目前還沒被投訴」。

斷腿事件發生已經將近2年，小克仍沒有收到林則均的1句「對不起」，雙方也沒達成和解，跛腳的小克只能看著林則均繼續當「人民保母」，心中滿滿的不甘，目前已對林則均提起《傷害》、《業務過失傷害》、《強制》等告訴，盼望司法能還給他公道，也希望林則均的長官能協助處理。

本刊致電林則均，他表示此事已經進入司法程序，不便多談，「當初這件事讓我身心俱疲，我沒有要攻擊他們的意思，一切都是依法行政，現在只想安靜過生活，賠償、責任一切交由司法處理。」對遭控拿沒有訊問過的筆錄逼民眾簽名一事，他喊冤表示，「我當時也在醫院，不清楚是誰拿筆錄給他（當事人）。」

蘆洲分局針對此案表示，林則均當時到場處理車禍案件所衍生的妨礙公務案件，是因民眾與林則均發生口角衝突，導致身體有所碰撞，林則均才依《妨礙公務》將當事民眾上銬，壓制過程中，造成當事人左腳膝蓋骨折送醫治療，事後該民眾也被依《妨礙公務》移送。

而林男《業務過失傷害罪》目前正在法院審理中。當事人另外指控當初處理案件的員警拿沒有訊問過的筆錄要他簽名，分局表示，正在清查有無此事，「但應該不可能。」

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