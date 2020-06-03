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蘋果擬為Safari添「網頁翻譯」功能！iOS 14程式碼洩密

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▲▼今年蘋果開發者大會將自6/22起，於線上舉行。（圖／翻攝自Apple官網）

▲今年蘋果開發者大會將自6/22起，於線上舉行。（圖／翻攝自Apple官網）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果預計將於本月22日展開今年度的開發者大會（WWDC），屆時5大作業系統將迎來一波更新。據外媒報導，蘋果擬於iOS 14中為Safari添增內建的翻譯功能並支援Apple Pencil。

《9to5Mac》持續挖掘蘋果iOS 14的新功能，此前已透過外洩的iOS 14程式碼得知蘋果正在開發AR App及「第三方App試用」功能。稍早報導指出，蘋果正努力為自家瀏覽器Safari加入內建的翻譯功能，及對Apple Pencil的全面支援。

iOS的Siri目前已可以用來翻譯單字及片語，而蘋果可能將進一步擴展該功能。據報導，Safari將獨立為網頁提供翻譯，用戶可選擇自動翻譯，也可自行在原文或翻譯版本間切換且無須重整網頁，整體模式應類似於Google Chrome的網頁翻譯功能。

不過Safari僅是蘋果的第一步，《9to5Mac》也發現此翻譯功能也被用來與其他App一起進行測試，如App Store，舉例來說，若該App在App Store的說明是以其他語言撰寫，則iOS將提供翻譯，便於讓用戶觀看App說明或用戶評價等。

所有翻譯功能都將以神經網路引擎（Neural Engine）在設備上處理，即便沒有連接網路，該功能也能正常運作，且不會將資料發送給蘋果。Siri翻譯功能未來也有機會使用神經引擎運作，讓用戶即便在沒有網路的情況下，也能要求Siri協助翻譯內容。

除此之外，iPadOS 14可能可以全面支援Safari上的Apple Pencil輸入，使其不僅可用來滾動及點擊，也可與Safari及其他瀏覽器中的功能進行繪圖及標記。

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關鍵字：

蘋果iOS 14

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