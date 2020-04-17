匠心為世界用心／世界地球日　ME與你一起節能愛地球

圖、文／三菱電機提供

天氣越來越熱，台灣的大家，開始清潔空調、為迎接夏日做準備了嗎？

許多人並不知道，省下電費、又能為地球省去能源浪費的關鍵，就是空調的清潔程度。就讓ME在世界地球日前夕，跟大家分享關於三菱電機空調世界首創的DBC 奈米複合 塗層，以及Easy Clean簡易清潔設計吧！

人性化專利科技｜DBC奈米複合塗層

ME心裏深知，不是每個人都像職人熱愛空調啊...

歹就補！想花最少時間整理空調的惰性，乃人之常情。因此ME致力打造不必費心照顧也能完美表現的空調，研發三菱電機空調 世界首創的防污技術DBC奈米複合塗層 ，一次防堵灰塵、粉塵、油霧、香菸等，即使長期使用、閒置了一整個冬天，都不易沾染髒污，進而提高空調效率、避免汙塵浪費的電力。

所謂專利，就是專為人們帶來便利啊！秉持著對人心的洞察而努力，就是MEの匠心。

清潔輕鬆不憂濾｜Easy Clean簡易清潔設計

即使有DBC塗層加持，有些部位還是必須拆洗，讓人非常頭痛吧？

所以三菱電機空調獨家Easy Clean快拆卡榫，讓再手拙的新手也能像經驗老道的ME一樣，完美拆卸空調外殼與導風板，輕鬆擦拭機體深處或用吸塵器清除灰塵。哈哈哈、這可是ME的得意之作！

至於大家最關注的「 濾網該如何清潔？ 」

ME教你三步驟解決，再省去30%電費浪費：

【抽】順著卡槽輕輕抽出濾網

【反】將濾網反過來，濾滿灰塵的那一面朝下

【沖】以清水或中性清潔劑沖洗

千萬不要把彎曲的濾網壓平在地面大力刷洗，避免破壞網面構造使濾淨效果降低！

※貼心提醒：PM2.5靜電除塵濾網不能水洗喔，請用吸塵器清潔。

貼近人心，更為世界盡一份心

一名空調職人，若只是打造功能強勁、卻無法貼近使用者的空調，那可稱不上專業！

為了替世界吹起美好的風，ME打造的空調，能以最輕鬆的方式省下電費與能源，也為世界盡力一份心力，這是MEの喜啊！

與三菱電機空調一起迎接夏日、迎接世界地球日吧！





▲三菱電機空調系列，請參考三菱電機官網。

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ME是三菱電機空調（Mitsubishi Electric）的職人ME桑，台灣的大家，我們下次再見。

看更多三菱電機空調職人ME桑故事：

→http://bit.ly/2VEFPw5