匠心為世界用心／世界地球日　ME與你一起節能愛地球

圖、文／三菱電機提供
天氣越來越熱，台灣的大家，開始清潔空調、為迎接夏日做準備了嗎？
許多人並不知道，省下電費、又能為地球省去能源浪費的關鍵，就是空調的清潔程度。就讓ME在世界地球日前夕，跟大家分享關於三菱電機空調世界首創的DBC奈米複合塗層，以及Easy Clean簡易清潔設計吧！
人性化專利科技｜DBC奈米複合塗層
ME心裏深知，不是每個人都像職人熱愛空調啊...
歹就補！想花最少時間整理空調的惰性，乃人之常情。因此ME致力打造不必費心照顧也能完美表現的空調，研發三菱電機空調世界首創的防污技術DBC奈米複合塗層，一次防堵灰塵、粉塵、油霧、香菸等，即使長期使用、閒置了一整個冬天，都不易沾染髒污，進而提高空調效率、避免汙塵浪費的電力。
所謂專利，就是專為人們帶來便利啊！秉持著對人心的洞察而努力，就是MEの匠心。
清潔輕鬆不憂濾｜Easy Clean簡易清潔設計
即使有DBC塗層加持，有些部位還是必須拆洗，讓人非常頭痛吧？
所以三菱電機空調獨家Easy Clean快拆卡榫，讓再手拙的新手也能像經驗老道的ME一樣，完美拆卸空調外殼與導風板，輕鬆擦拭機體深處或用吸塵器清除灰塵。哈哈哈、這可是ME的得意之作！
至於大家最關注的「濾網該如何清潔？」
ME教你三步驟解決，再省去30%電費浪費：
【抽】順著卡槽輕輕抽出濾網
【反】將濾網反過來，濾滿灰塵的那一面朝下
【沖】以清水或中性清潔劑沖洗
千萬不要把彎曲的濾網壓平在地面大力刷洗，避免破壞網面構造使濾淨效果降低！
※貼心提醒：PM2.5靜電除塵濾網不能水洗喔，請用吸塵器清潔。
貼近人心，更為世界盡一份心
一名空調職人，若只是打造功能強勁、卻無法貼近使用者的空調，那可稱不上專業！
為了替世界吹起美好的風，ME打造的空調，能以最輕鬆的方式省下電費與能源，也為世界盡力一份心力，這是MEの喜啊！
與三菱電機空調一起迎接夏日、迎接世界地球日吧！
▲三菱電機空調系列，請參考三菱電機官網。
三菱電機家用空調【加碼優惠】實施中
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ME是三菱電機空調（Mitsubishi Electric）的職人ME桑，台灣的大家，我們下次再見。
看更多三菱電機空調職人ME桑故事：
→http://bit.ly/2VEFPw5