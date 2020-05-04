　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

美的Midea推「無風感空調」搶市　三菱電機祭入門價2.1萬元再折2千

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲近年許多空調都主打空氣清淨，美的Midea則推「無風感」，三菱電機則用「入門價」新貨搶市。（圖／各品牌提供）

▲近年許多空調都主打空氣清淨，美的Midea則推「無風感」，三菱電機則用「入門價」新貨搶市。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

雖說冷氣早販市場從2月起就開打，因天氣尚未變熱之故，直到4月都還有10幾度的低溫天氣，5月起氣候逐漸變熱，通路表示，冷氣空調相關產品近期詢問度慢慢變高，今年大部分都仍主打清淨空氣等功能。而大陸品牌「美的Midea」近期在台宣布旗下最新家用空調，主打「無風感」跟「40秒降溫」預料將積極耕耘家用市場。

▲近年許多空調都主打空氣清淨，美的Midea則推「無風感」，三菱電機則用「入門價」新貨搶市。（圖／各品牌提供）

「美的Midea」在大陸為知名家電，集團旗下其他家電品牌包括東芝TOSHIBA，該品牌在台販售已久，多半主力都經營商用市場，去年發表旗下針對家用的BreezeleSS無風感空調，並於近期正式宣告上市，其空調上的導風板有7000多個「微孔」，加上高爾夫球表面凹槽的曲面設計，號稱可以柔化氣流，減少冷氣直吹的風流感。

▲近年許多空調都主打空氣清淨，美的Midea則推「無風感」，三菱電機則用「入門價」新貨搶市。（圖／各品牌提供）

而整台冷氣設計有三面出風口，具有環繞般的微風效果，廠商表示，BreezeleSS無風感空調約可在40秒內迅速讓室內降溫，在特定模式下，運轉噪音聲也可降至21分貝，並提供到第一級能效。

▲近年許多空調都主打空氣清淨，美的Midea則推「無風感」，三菱電機則用「入門價」新貨搶市。（圖／各品牌提供）

日本品牌三菱電機今年也新推HS系列，主打「日本品牌入門價」，該系列共有4種規格，售價從2.1萬元至3.5萬元不等，瞄準小資族與小家庭客群，另祭出7／31前購買三菱電機家用空調系列，可現折2,000元優惠；5／31前購買並上網登錄再送好禮二選一，包括全聯禮券1,500元或12吋智能遙控涼風扇。

▲近年許多空調都主打空氣清淨，美的Midea則推「無風感」，三菱電機則用「入門價」新貨搶市。（圖／各品牌提供）

ET快訊
油太便宜！汽機車「95改98加滿」會怎樣？　老司機曝下場
周揚青PO熱舞影片…網一聽音樂「跟羅志祥有關係」！
新北消防化學車撞機車！　騎士送醫不治
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

美的Midea推「無風感空調」搶市　三菱電機祭入門價2.1萬元再折2千

Apple Watch Series 6曝重大升級！　可能搭載睡眠與血氧偵測系統

韓國推Galaxy Buds+混搭訂製款！　星粉引頸期盼混搭全面開放

輕鬆升級VR頭戴式裝置　宏達電VIVE COSMOS可換式外部追蹤面板開賣

LG K系列中階機登台　不到萬元就有旗艦規格享受

Apple iPhone SE第2代實測上篇：更強的日夜拍與iPhone 8的手感

「小米母親節」優惠6日起開跑　Redmi Note 8 Pro全系列直降600元

蘋果iOS 13.5將發布　三大更新重點一次看

華碩行動電源銷售成長40%　趁勢再推ZenPower 10000新色「星空藍」、「晨霧粉」

小米手環5諜照曝光　1.2吋螢幕竟然「打洞」

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

萌孩練打跆拳道「啊呀」氣勢足！　正式來腳一蹬笑翻師：那欸安捏

撒哈拉沙漠「世界中心」浪漫求婚　男友威脅告白她哭笑：我願意♥

李敏鎬自爆「小時候弄丟過媽媽」　《君主》演員看對方..大家彼此不太熟XDD

打拋肉用九層塔炒＋番茄是死罪！ 泰國人崩潰怒吼...網驚：以前吃錯了

18歲立志當牛郎、年收3億日幣　解密日本帝王級男公關羅蘭秘辛

美的Midea推「無風感空調」搶市　三菱電機祭入門價2.1萬元再折2千

Apple Watch Series 6曝重大升級！　可能搭載睡眠與血氧偵測系統

韓國推Galaxy Buds+混搭訂製款！　星粉引頸期盼混搭全面開放

輕鬆升級VR頭戴式裝置　宏達電VIVE COSMOS可換式外部追蹤面板開賣

LG K系列中階機登台　不到萬元就有旗艦規格享受

Apple iPhone SE第2代實測上篇：更強的日夜拍與iPhone 8的手感

「小米母親節」優惠6日起開跑　Redmi Note 8 Pro全系列直降600元

蘋果iOS 13.5將發布　三大更新重點一次看

華碩行動電源銷售成長40%　趁勢再推ZenPower 10000新色「星空藍」、「晨霧粉」

小米手環5諜照曝光　1.2吋螢幕竟然「打洞」

春季聯賽／何逸龍單場4安4打點　北市大再一勝拚晉級機會

北韓槍擊使用武器曝光！阿兵哥只扣一次扳機　南韓哨所秒被擊中4次

新北男刺砍阿嬤10刀「看她倒地」　隨機拖行路人100公尺：我會繼續殺人

丈夫出門吃飯「晚上不回家」！隔天離奇陳屍賓館…妻聽真相崩潰

北宜跑車打滑！女伴下車「凶狠側面照」曝光　網秒懂自撞原因

王菲直播飆唱抗疫版《天上人間》...鏡頭前舉杯「暖吐2字」網全聽哭！

影／存股和ETF該選哪個？財經專家一致這樣說

LV男包系列翻玩老花、不敗格紋超帥！愛媽咪還有這些選擇

台灣精品助攻醫療產業　建立醫療防疫產業生態系

南韓政府灑14兆元替全民解圍　弱勢家庭優先領現金

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

3C家電熱門新聞

索尼新款Xperia 10售價僅萬元

姓名有「玲、婷、豪」購AirPods耳機價格省888元

LINE視訊直接分享「手機螢幕畫面」　新功能要小心隱私洩密

5G iPhone售價不增反減　外媒：二項優勢讓蘋果勝過安卓！

小米手環5諜照曝光

蘋果iOS 13.5將發布　三大更新重點一次看

5G iPhone12新機售價最新爆料！　5.4吋版2萬元有找

台灣大9款手機電池打49折

小米手機遭爆危機！追蹤收集用戶數據　送往阿里巴巴伺服器

Apple Watch救回一條命！　超越傳統心電圖測出缺血現象

蘋果新iPhone SE日夜拍實測

任天堂 Switch 補貨囉！網購平台上架搶購一空　網哀嚎「一機難求」

刷Apple Card買iPad享24期0利率　庫克：很快就會上路！

詐騙！假借「零確診之名」免費送「吉卜力大集合貼圖」

更多熱門

相關新聞

星巴克5月限定2天買一送一

星巴克5月限定2天買一送一

5月份勞動節連假剛結束，星巴克便祭出首發買一送一優惠，5／4與5／5限定2天，從上午11點起至晚上8點時段，針對購買外帶飲品的消費者，以原價購買2杯相同容量、風味、冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待。為準備在開工第一天的上班族投出小確幸。

餐廳備註兩行字「自稱醫護人員」她超受傷

餐廳備註兩行字「自稱醫護人員」她超受傷

納智捷5月限定購車優惠

納智捷5月限定購車優惠

繳稅神卡攻略在這裡！　現金回饋與分期零利率比一比

繳稅神卡攻略在這裡！　現金回饋與分期零利率比一比

全家撒幣　贈購物金、悠遊卡折扣

全家撒幣　贈購物金、悠遊卡折扣

關鍵字：

冷氣冷氣早販空調優惠三菱電機美的Midea

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

紓困擴大補助　蘇貞昌：無加保工作者加發「1萬元」現金

那邊都沒洗！17歲弟「陳年黃石垢」繞整圈　醫被臭到皺臉

辛龍「凌晨失眠心痛發文」18字深埋洋蔥

15歲國中生「戴口罩」跑步猝死！

雲林男被自強號撞成屍塊　一查竟發現「殺妻內幕」

黑衣男車廂騷擾「下體狂貼橘裙妹」噁炸！

羅志祥洗白文瘋傳！周揚青打臉

雷／朴海俊吐真話：我後悔結婚！

萬里海灘驚見「露天活春宮」

家裡僅一間衛浴！夫妻停工要回台　母：防疫旅館價格高

批愷樂沒才華遭砲轟！黃宥嘉反擊回應

周揚青「像活在垃圾堆」房間內部曝光！

愷樂爆為羅志祥「當背骨仔」！　背叛16年經紀人

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

先知瑪莉主唱遭女友爆「約砲、慣性劈腿」

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面