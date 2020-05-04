美的Midea推「無風感空調」搶市　三菱電機祭入門價2.1萬元再折2千

▲近年許多空調都主打空氣清淨，美的Midea則推「無風感」，三菱電機則用「入門價」新貨搶市。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

雖說冷氣早販市場從2月起就開打，因天氣尚未變熱之故，直到4月都還有10幾度的低溫天氣，5月起氣候逐漸變熱，通路表示，冷氣空調相關產品近期詢問度慢慢變高，今年大部分都仍主打清淨空氣等功能。而大陸品牌「美的Midea」近期在台宣布旗下最新家用空調，主打「無風感」跟「40秒降溫」預料將積極耕耘家用市場。

「美的Midea」在大陸為知名家電，集團旗下其他家電品牌包括東芝TOSHIBA，該品牌在台販售已久，多半主力都經營商用市場，去年發表旗下針對家用的BreezeleSS無風感空調，並於近期正式宣告上市，其空調上的導風板有7000多個「微孔」，加上高爾夫球表面凹槽的曲面設計，號稱可以柔化氣流，減少冷氣直吹的風流感。

而整台冷氣設計有三面出風口，具有環繞般的微風效果，廠商表示，BreezeleSS無風感空調約可在40秒內迅速讓室內降溫，在特定模式下，運轉噪音聲也可降至21分貝，並提供到第一級能效。

日本品牌三菱電機今年也新推HS系列，主打「日本品牌入門價」，該系列共有4種規格，售價從2.1萬元至3.5萬元不等，瞄準小資族與小家庭客群，另祭出7／31前購買三菱電機家用空調系列，可現折2,000元優惠；5／31前購買並上網登錄再送好禮二選一，包括全聯禮券1,500元或12吋智能遙控涼風扇。