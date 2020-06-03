這罐超台！金牌TAIWAN罐藏巧思　動手拼起來才發現「實情」揪甘心



▲金牌台灣啤酒推出「TAIWAN」主題罐，瓶身設計時尚又熱血，手刀搶收趁現在！（圖／台灣啤酒提供，下同）

消費中心／綜合報導

2020年，是從困難中起步的一年，短短幾個月來，因為疫情的關係，國際上動盪不安，許多人被迫分離、生活也受到影響，但台灣人在這場疫情面前，展現出過人的勇氣與良善精神，不僅對政府的防疫措施高度配合，更願意向他人伸出援手，因為這樣才能一次又一次度過難關。金牌台灣啤酒推出「TAIWAN」主題罐，將這段時間以來的台灣精神化作六組單詞放上瓶身，時尚又熱血的限定款，讓每一個「愛逮丸」的台灣人準備手刀搶收！





金牌台灣啤酒設計力不容小覷，這次推出的TAIWAN主題罐，以藍、綠、金為底色，以俐落的線條和底色營造出搶眼卻清爽的視覺感，將「T-A-I-W-A-N」為字首、拆解成六組正能量單詞。T代表Trust（信任）：台灣人在疫情的非常時期也能相信專業、信任彼此；A代表Attitude（態度）：以不放棄的態度堅守防線，順利將疫情控制下來；I代表Imagination（想像）：對美好未來的想像、引領彼此不斷向前；W代表Willpower（意志）：擁有堅強的意志持續面對挑戰、最終克服困難；A代表Ardent（熱血）：熱血的台灣精神將彼此凝聚在一塊；N代表Nice（友善）：不論任何時刻，台灣人都不會放棄良善，終能共享美好。六個字母拼起來，象徵大家心手相連一塊為台灣打拼，共同面對挑戰。手拿金牌台灣啤酒限量TAIWAN主題罐，將最新鮮、最本土的啤酒喝下肚，彷彿注入滿滿的正能量！

▲台灣啤酒2020形象廣告拍出了疫情當前，台灣人一起勇敢、克服難關的過程。（圖／翻攝自YouTube，如遭刪除請見諒）

除此之外，金牌台灣啤酒也在5/15釋出了2020年度形象廣告，影片中描述台灣經常在國際事務中被邊緣化，一路走來，國人一塊受挫、一塊勇敢，疫情當前，感受到人類的渺小與脆弱。而站在前線的抗疫英雄不眠不休地奮鬥、全心奉獻，在疫情防護上「超前部署」獲得良好的成效，不只成功控制國內疫情，至今更有餘裕能對國際上需要幫助的人伸出援手、貢獻心力，最終成為國際榜樣，「#TaiwanCanHelp」躍上社群媒體上最火熱關鍵字。金牌台灣啤酒釋出此支廣告，以自身品牌精神致敬所有為台灣努力的人，告訴他們「只要我們心在一塊，台灣就是最美好的存在」。





即日起～7/31，只要購買印有「喝金牌拚百萬」的金牌台灣啤酒四入／六入裝商品，就有機會把現金刮回家，從五萬元到五百元現金獎、金額共計百萬，炎熱的夏天，金牌啤酒絕對是家中冰箱必備品，能滿足「呼乾啦」的慾望、又能收藏最潮台灣味，想踩罐就趁現在，一起為台灣乾一杯！