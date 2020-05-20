博恩《TAIWAN》神致敬！台派粉狂列4罪狀：有什麼臉嘲笑...鄉民吵翻了

▲博恩拍攝《TAIWAN》MV。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

記者周亭瑋／綜合報導

YouTuber博恩日前戲謔劉樂妍，推出一支《TAIWAN》MV，不只複製《CHINA》曲調，甚至找來同一位男主角，引發熱議。不過，就有台派粉不以為然，點出4大罪狀撻伐，「用這種方式罵人，該說是偷懶？還是把台灣創作者都當塑膠？」

博恩和DJ Hauer合作推出《TAIWAN》，在MV中他換上各種小短裙，隨著音樂嫵媚地扭腰擺臀，其中曲調幾乎照搬《CHINA》，而歌詞部分則將大陸各省換成台灣各縣市，同時還找當初《CHINA》男主角郭書廷來演出。

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對此，臉書粉專「高度台味」發文抨擊，直說「博恩這支MV的笑點究竟在哪裡？是改了個似乎有點好笑的歌詞嗎？還是找了同一個男演員？都不是！事實上許多人覺得好笑，是因為有位陽剛男性穿裙子、刻意模仿原女主唱，自以為很娘的扭腰擺臀，有人以為他羞辱的是劉樂妍，但事實上他羞辱的是劉樂妍所代表的女顯氣質。」

當然針對創作上的「致敬或抄襲」，也存在很大爭議，粉專認為，MV想大聲開嗆，卻用本身就低格調的歌曲，硬把自己拉到一樣的水準，「這樣做反而凸顯出創作者的能量不足，只能用無創意、無新意的拷貝版反擊，到底有什麼臉嘲笑中國是山寨大國？還是這又是所謂的我們不懂的美式幽默？」

▲劉樂妍《CHINA》。（圖／翻攝YouTube／我愛卡拉OK官方頻道）

聽完整首歌，粉專不禁怒道，「從詞曲、MV表現手法、色調到男演員，無處不抄還附贈父權羞辱女顯氣質的概念。用這種方式罵人，該說是偷懶？還是把台灣創作者都當塑膠？哦！對了，你們重製有跟上海啟動音樂文創買版權嗎？」

撇開這支MV不說，「高度台味」也開砲博恩，直言他隱藏在「美式幽默」的糖衣下，有著滿滿惡意，「只要失言就會公開表明，他致力於台灣推廣美式幽默、脫口秀文化，粉絲也總出來護航，這一來一往的背後所傳達出來的訊息，其實就是在助長社會譴責受害者的風氣。」

po文一出引發論戰，一派網友表示，「除了不好笑也不知道博恩要表達的是什麼」、「非常認同你的論點」、「他的東西就是噁心又沒哏，謝謝指教，看到一堆人分享，連點進去都不想」；另一派則吐槽，「哇，只要立場稍不一樣就追殺到十八代祖宗去」、「政治正確比博恩還惱人喔」、「果然有人跳出來蹭博恩熱度了，每個人愛台灣的方式不一樣，不用把你的台派當成唯一真理」。

●本文由「高度台味」授權引用。

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