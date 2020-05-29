三星新一代Galaxy Watch規格曝光！　FCC批文悄悄露出草圖

▲三星傳將推出新一代Galaxy Watch錶款。圖為三星Galaxy Watch。（圖／取自三星官網）

記者王曉敏／綜合報導

近期不斷有消息指出三星正在開發新一代智慧手錶，雖然尚無法確定其為第三代Galaxy Watch Active或第二代Galaxy Watch，但據外媒報導，目前三星這款新錶已被聯邦通信委員會（FCC）批准，監管文件中也釋出了標記為「Samsung Galaxy Watch」的手錶草圖。

今年初有媒體透露，三星正在研發新款智慧手錶，型號為 SM-R840 及 SM-R850，分別對應兩不同尺寸的錶款，電池容量 330mAh。

雖然目前尚無法得知 SM-R840 及 SM-R850 將是 Galaxy Watch 還是 Galaxy Watch Active 的後繼錶款，據科技新聞網站《PhoneArena》報導， SM-R840 及 SM-R850 已被 FCC 批准，並釋出一張手錶內側帶有「Samsung Galaxy Watch」標示的圖。

▼新一代Galaxy Watch規格曝光。（圖／取自PhoneArena）

除此之外，草圖也是釋出了其他資訊，如該錶款尺寸為 45mm，不鏽鋼材質，並採用康寧推出的穿戴式設備專用的大猩猩玻璃 DX，擁有 5ATM 防水等級，通過 MIL-STD-810G 軍規認證耐用等級，並內建 GPS 和支援 4G LTE 連線。

日前《SamMobile》報導指出，這款新智慧手錶可能會有提供「鈦金屬」版本，以軍高階智慧型手錶市場。不過具體將如何則待三星發表。

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