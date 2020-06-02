　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

真澎湃！桃園龍岡社區老人關懷據點重新開放　豬腳麵線好料歡迎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園龍岡社區老人關懷據點重新開放，豬腳麵線好料歡迎。（圖／黃進仕提供）

▲桃園龍岡社區老人關懷據點重新開放，大家戴口罩上課。（圖／黃進仕提供）

記者楊淑媛／桃園報導

很開心，又可以逗陣上課、玩遊戲了！桃園市6月1日起開放社區照顧關懷據點及巷弄長照站，桃園區龍岡社區老人關懷據點準備豬腳麵線等好料，歡迎來據點上課的長輩們，大家度過嚴峻疫情，一起開心學習。該社區龍鳳里里長黃進仕說，來上課的50多位長輩，都遵守市府要求要戴口罩、不共餐、共食規定，下課後自行返家用餐。▲桃園龍岡社區老人關懷據點重新開放，豬腳麵線好料歡迎。（圖／黃進仕提供）

▲▼桃園龍岡社區老人關懷據點重新開放，豬腳麵線好料歡迎。（圖／黃進仕提供）▲桃園龍岡社區老人關懷據點重新開放，豬腳麵線好料歡迎。（圖／黃進仕提供）

黃進仕里長2日指出，由於關懷據點服務對象及志工，多以中老年者居多，市府在疫情嚴峻期間，考量長者的防疫安全，於3月初宣布全市社區照顧據點及巷弄長照站今天起全面暫停到據點服務，包括電話問安、關懷訪視、健康促進、共餐服務及防延緩失能、失智課程全部暫停，直至5月中因疫情趨緩，而宣布6月1日起開放社區照顧關懷據點及巷弄長照站服務。▲桃園龍岡社區老人關懷據點重新開放，豬腳麵線好料歡迎。（圖／黃進仕提供）

▲桃園區公所及土地公廟配合整理環境。（圖／黃進仕提供）

不過，各據點仍需遵守百人以下、不得共餐共食、唱歌等活動，並落實各項防疫措施，餐飲服務部分則可由長輩自備餐具，在參加完健康促進活動後自行返家用餐。

黃進仕說，由於疫情期間，「宅在家」的長輩已有2個多月，因此，該里龍岡社區老人關懷據點1日開放第一天，安排律動、口琴、桌遊課程，來上課的長輩非常踴躍，都遵守規定戴口罩並做好防疫措施，龍岡社區老人關懷據點前理事長黃進強，並用心準備豬腳麵線等好料，歡迎來據點上課的長輩度過嚴峻疫情，期長輩平安健康、一起開心學習。

・不只划算，是超級划算

ET快訊
「情慾按摩」沒型男只見矮大叔...她慘染性病！警方回應了
首推振興三倍券優惠！這家銀行新戶免付1000元　信用卡最高回
花4800元「亞當式G點按摩」...猛男師傅變大叔！她回家哭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新竹城市秘境汀甫圳開放　周六逛市集看表演

真澎湃！桃園龍岡社區老人關懷據點重新開放　豬腳麵線好料歡迎

帶動竹山草嶺觀光　2縣長一同會勘提升149乙線道路品質　

落實八大行業防疫實名制登記　新營警與市府聯合稽查防杜疫情破口

新加坡代表葉偉傑拜會黃偉哲　雙「偉」深談展望未來合作

新竹市騎樓順平計畫啟動　步行城市再跨一大步

114名宜蘭縣政顧問挨批只會捻香　林姿妙：無給職還幫縣府到處打拚

南投缺焚化爐「垃圾」難消化　林明溱：地方不要抗爭才建的成

南投竹山瑞龍瀑布吸引觀光人潮　整合觀光創造疫後經濟利基

為恭雁行「三階段」居家照護　層面提升團隊服務更周到

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

新竹城市秘境汀甫圳開放　周六逛市集看表演

真澎湃！桃園龍岡社區老人關懷據點重新開放　豬腳麵線好料歡迎

帶動竹山草嶺觀光　2縣長一同會勘提升149乙線道路品質　

落實八大行業防疫實名制登記　新營警與市府聯合稽查防杜疫情破口

新加坡代表葉偉傑拜會黃偉哲　雙「偉」深談展望未來合作

新竹市騎樓順平計畫啟動　步行城市再跨一大步

114名宜蘭縣政顧問挨批只會捻香　林姿妙：無給職還幫縣府到處打拚

南投缺焚化爐「垃圾」難消化　林明溱：地方不要抗爭才建的成

南投竹山瑞龍瀑布吸引觀光人潮　整合觀光創造疫後經濟利基

為恭雁行「三階段」居家照護　層面提升團隊服務更周到

楊丞琳被預言「疫情後懷孕」　認了：這個遊戲很驚人！

造福血液腫瘤病患！　藥華藥超長效干擾素新藥獲衛福部核准

賓士獵跑國道「飆破時速200」自撞駕駛噴飛　758萬名車跟朋友借來的

中職／陳晨威腿速驚人！盜壘又進化　曾總解析腳掌變化

Aprilia「RS660」路測間諜照曝光　最兇並列雙缸重機預告上市

不斷更新／周思齊得點圈敲二壘打　林立陽春砲　3局兄弟3比1桃猿

罷韓投票過關門檻提高！比2018高雄市長選舉人數多了1萬8643人

SBL／「Coach邱」走馬上任　邱大宗盼給裕隆進步心態

獨／1987年老照片！全台第一間頂好在東區　老台北人憶：裡面還有保齡球館

5歲女兒追星對象居然是他！　章子怡崩潰到想吐血

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

地方熱門新聞

韓國瑜宣布：高中職以下校園6月13日開放

彰化男酒駕自摔喪命　器捐遺愛人間

桃園分署6/2日聯合拍賣會　歡迎選購

開心到南投旅遊！民宿親子房竟被強佔

離島海巡1日全面換穿新橘操

高市不適任特教師介聘花蓮　學校抗議拒收

異國媽媽創意市集　徐榛蔚表揚模範婆婆媽媽

鄭文燦母親辭世　6/2日起開放追思

斗六市竟有12戶人家「無自來水可用」　原因曝光

觀光行銷奏效　大膽島人數創新高

飯店聯手小吃業　打造全台唯一雞肉飯風味拌麵

長治顏金珠栽種有成　第一個產銷履歷土肉桂

農機展今年在桃園　張麗善：籌經費自己辦

新北健康三寶「綠竹筍」搶鮮上市

更多熱門

相關新聞

關懷據點開放首日，阿公嬤樂舞展活力

關懷據點開放首日，阿公嬤樂舞展活力

新冠肺炎防疫禁制多，待在家的老人快「悶壞了」。南投縣長照關懷據點15日起回復活動，社區老人一起跳舞，人與人交流多了一份溫馨，不用整天窩在家中看電視。

南投社區關懷據點15日起恢復辦理

南投社區關懷據點15日起恢復辦理

盧秀燕訪視長輩　大跳「草蜢仔弄雞公」

盧秀燕訪視長輩　大跳「草蜢仔弄雞公」

盧秀燕2階段開放關懷據點、親子館

盧秀燕2階段開放關懷據點、親子館

台中408個關懷據點今起只供餐

台中408個關懷據點今起只供餐

關鍵字：

桃園龍岡社區關懷據點重新開放豬腳麵線黃進仕里長

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

快訊／家樂福宣布買下頂好超市

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

3000元振興三倍券「100%換現金」

快訊／新生兒12／31前出生！拿到健保卡即可領「振興三倍券」

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

中衛口罩出貨！27家通路公開

請韓國瑜回北農？　柯文哲秒答

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面