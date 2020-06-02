真澎湃！桃園龍岡社區老人關懷據點重新開放　豬腳麵線好料歡迎

▲桃園龍岡社區老人關懷據點重新開放，大家戴口罩上課。（圖／黃進仕提供）

記者楊淑媛／桃園報導

很開心，又可以逗陣上課、玩遊戲了！桃園市6月1日起開放社區照顧關懷據點及巷弄長照站，桃園區龍岡社區老人關懷據點準備豬腳麵線等好料，歡迎來據點上課的長輩們，大家度過嚴峻疫情，一起開心學習。該社區龍鳳里里長黃進仕說，來上課的50多位長輩，都遵守市府要求要戴口罩、不共餐、共食規定，下課後自行返家用餐。

▲▼桃園龍岡社區老人關懷據點重新開放，豬腳麵線好料歡迎。（圖／黃進仕提供）

黃進仕里長2日指出，由於關懷據點服務對象及志工，多以中老年者居多，市府在疫情嚴峻期間，考量長者的防疫安全，於3月初宣布全市社區照顧據點及巷弄長照站今天起全面暫停到據點服務，包括電話問安、關懷訪視、健康促進、共餐服務及防延緩失能、失智課程全部暫停，直至5月中因疫情趨緩，而宣布6月1日起開放社區照顧關懷據點及巷弄長照站服務。

▲桃園區公所及土地公廟配合整理環境。（圖／黃進仕提供）

不過，各據點仍需遵守百人以下、不得共餐共食、唱歌等活動，並落實各項防疫措施，餐飲服務部分則可由長輩自備餐具，在參加完健康促進活動後自行返家用餐。

黃進仕說，由於疫情期間，「宅在家」的長輩已有2個多月，因此，該里龍岡社區老人關懷據點1日開放第一天，安排律動、口琴、桌遊課程，來上課的長輩非常踴躍，都遵守規定戴口罩並做好防疫措施，龍岡社區老人關懷據點前理事長黃進強，並用心準備豬腳麵線等好料，歡迎來據點上課的長輩度過嚴峻疫情，期長輩平安健康、一起開心學習。

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