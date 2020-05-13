台中411處關懷據點解封　盧秀燕訪視長輩大跳「草蜢仔弄雞公」

▲▼盧秀燕訪視社區關懷據點，開心和長輩們大跳「草蜢仔弄雞公」。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府12日起開放411處社區照顧關懷據點，恢復長輩健康促進活動，市長盧秀燕13日訪視北區傳愛新興社區照顧據點，並且和長輩們一起拿扇子大跳「草蜢仔弄雞公，氣氛溫馨熱鬧，她說，因為疫情影響，長輩們被關在家裡50多天都悶壞了，因此先嘗試性開放，至於各行各業或群聚活動，也會視情況逐漸開放。

盧秀燕上午在社會局長彭懷真陪同下，前往北區傳愛新興社區照顧關懷據點，盧說，因為新冠疫情發生，為了維護大家安全，不得不把社區關懷據點暫時停止，但隨著疫情和緩，華人社會都很孝順，一直打電話到市府反映，父母親、爺爺、奶奶關在家裡好悶，會影響情緒和健康，希望能盡快開放，讓長輩外出找朋友聊聊天、開心唱歌、跳舞，市府考量後決定從昨天起嘗試性開放。

盧說，雖然開放關懷據點，但全世界疫情還沒有消失，長輩們還是要戴口罩，每天量體溫，保持一點點距離，此外，還是會持續供餐不共餐，提供盒餐，畢竟，一起吃飯就得脫下口罩，會有飛沫傳染風險，由政府保護長輩們健康，才能讓子女安心上學或上班，就是很棒的事情。

傳愛據點理事長杜明達表示，長輩們聽到市長宣布可以恢復健康促進活動，立刻回來報到，為維護長輩健康，活動設計會縮短時間、減少肢體接觸，每位長輩進入據點前會先量額溫、雙手消毒並配戴口罩，活動前、後志工也會消毒環境，讓長者和家人能放心、開心參與據點活動。

▲▼盧秀燕開心和長輩合影，途中也和民眾熱烈互動。（圖／記者鄧木卿攝）

參加據點活動10年的王伯伯表示，在家悶太久，可以回來據點跟老朋友一起上課做運動，出來動一動對身體比較好，陳奶奶說，這段時間在家只能看電視或影片做運動，白天在家真的很無聊，滿心期待回到據點和大家一起唱唱跳跳，大家也會配合做好相關防疫措施，每個人都會很健康，不擔心。

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