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紅黃招牌全面更換！頂好在台33年走入歷史　網友分析「唯一優點」

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▲頂好。（圖／記者陳涵茵攝）

▲頂好未來將走入歷史。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

法商量販業者家樂福今（2日）丟下震撼彈，宣告將買下頂好超市、連同品牌Jasons Market一同併購，聲明中提及已和Dairy Farm集團簽署協議，未來完成交易後將全數更換頂好超市品牌，來台34年的頂好品牌將正式走入歷史。

▲頂好。（圖／記者陳涵茵攝）

▲國內超市目前由全聯、美廉社及頂好三強鼎立。

家樂福集團豪砸以9700萬歐元（約32億台幣）收購在台惠康百貨所有股份，預計將在股權交割完成後12月內全數更換頂好Wellcome品牌。對於頂好全台門市未來去留、以及店面規劃，家樂福表示一切待年底完成交易後再評估規劃，僅低調回應未來會提供頂好旗下員工另一個舞台，至於黃紅招牌則會全面更換。

國內超市目前由全聯、美廉社及頂好三強鼎立，1987年香港惠康在台購併頂好企業，將頂好更名為「頂好Wellcome」，全台第一間頂好於東區誕生。在台已有33年歷史、擁199家分店，2003年再推出主打高端市場的Jasons Market一共25家門市，如今傳出遭家樂福收購消息，未來消費者熟悉的黃紅招牌也將跟著消失。

▲頂好。（圖／記者陳涵茵攝）

▲頂好者主打24小時營業不打烊。

併購消息傳出後也引發網友熱烈討論，有網友在Ptt上分析頂好在台灣市場定位表示「比便宜比不過全聯、家樂福；比店面數也比不過全聯、美廉社；比精緻也比不過百貨公司的超市。」好奇頂好還剩下哪些優勢？有網友點出「24小時經營」、「家中附近頂好靠24H活得不錯」，頂好為市面上少有的全天候營業超市賣場，家樂福未來收購後是否維持24小時模式經營，則需待年底才能揭曉。

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