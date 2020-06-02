三星AR眼鏡專利曝光！即時導航功能超貼心

▲該專利旨在協助汽車駕駛透過AR眼鏡使用導航App。（圖／取自Patently Apple）

記者王曉敏／綜合報導

美國專利商標局（USPTO）本月初發布了三星AR眼鏡專利申請，該專利旨在協助汽車駕駛透過AR眼鏡使用導航App，以便在開車時可隨時注意何時更改車道，並輕鬆找到目的地。

三星未來的AR眼鏡將使用眼鏡上的鏡頭來協助用戶識別道路並提供即時指示，不過除此之外，該系統也可以與提供嵌入式AR控制器的車輛配合使用。

▲三星AR眼鏡專利圖示。（圖／取自Patently Apple）

據《Patently Apple》釋出的專利圖示，「FIG. 2」為AR系統的概念圖；「FIG. 11」顯示出車載相機可截取用於用戶向控制介面或系統發送命令的手勢；「FIG. 6」則是AR的實際使用概念圖，圖中的箭頭將與駕駛看到的真實道路畫面合併。

三星在專利文件中寫道：「當將特定位置進到用戶透過光電耦合元件（optical coupler）可查看的視野內時，用戶也許可以看到虛擬圖像。如，現實畫面可以是實際道路，虛擬畫面則顯示著方向。」三星舉例，現實畫面可能是加油站，而虛擬畫面則可能會顯示出油價。

報導指出，三星於2019年5月6日在美國申請了該專利，此前三星已於2018年11月16日以代碼10-2018-0141956在韓國為此申請專利。

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