農業金庫協助紓困達22.78億！　不到1個月累計受理申請458件

▲農委會主委陳吉仲5月提到，會開放農漁會信用部透過全國農業金庫辦理振興資金貸款。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

全國農業金庫今（2日）指出，協助中小企業「紓困振興拚經濟」，擴大央行C方案，照顧民眾需求，今年5月4日起至5月底，短短一個月，農業金融機構已受理申請458件，金額達22.78億元。

農業金庫指出，為統籌農漁會信用部辦理央行C方案貸款，協助農業金融機構善盡社會責任並提升整體之公益形象，由全國農業金庫負擔相關人力、資金及作業成本等，且為激勵農漁會信用部配合政府紓困政策，全國農業金庫自行負擔編列獎金1400 萬元，訂定農業金融機構辦理央行C方案貸款之獎勵辦法，以期達成政府紓困業者美意。

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農業金庫說明，小規模營業人是指具有稅籍登記，且每月銷售額未達使用統一發票標準，也就是每月銷售額低於20萬元的攤商或店家，若商家未達使用統一發票標準，惟仍開立統一發票者，亦納入適用對象；另即使有開立統一發票，但月銷售額受疫情影響未達20萬元之商家也可以申請。採簡易信用評分表評分達63分以上，每戶可申請額度最高50萬元，貸款利率最高1%，且配合政策免收各項費用，資料齊全收件後3個營業日內完成核貸，以滿足借款人緊急資金需求。

農業金庫表示，截至5月31日止， 不到1個月，農業金融機構已受理申請 458 件，共22.78億元。隨媒體傳播及農業金庫提供之激勵獎金，近日來已逐漸發酵，每日進件量日益增加，展現農業金融體系業務量能。

農業金庫提醒，我國農業金融機構包括上層全國農業金庫及基層農漁會信用部，全國農業金庫除台北總行營業部之外，另有桃園、新竹、台中、嘉義、台南和高雄6個分行；全國農漁會有311個信用部，加上信用部分部，共有 1167個營業據點。換言之，農業金融機構的營業據點遍及全國各地，特別是 對於沒有銀行的山區、海邊、離島等偏鄉地區，都能提供金融服務。

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