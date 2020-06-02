黃光芹為陳時中快手出書！10萬字揭抗疫秘辛「有史以來我寫最好的一本書」

▲黃光芹10萬字快手出書《戰疫：鐵人部長陳時中與台灣抗疫英雄們》 。（左圖／翻攝黃光芹臉書；右圖／時報出版提供）



記者林育綾／台北報導

資深媒體人黃光芹快手出新書！10萬字紀錄「鋼鐵部長」陳時中及抗疫英雄們，如何在原本是全球公認「最有可能大量淪陷」的疫區，卻齊心齊力打下美好戰役交出漂亮成績單。她更重回現場，取得當事人和確診者口述，採訪關於寶瓶星號、鑽石公主號、武漢包機、空中危機等，當事人徘徊在生死之間的故事，自認是「有史以來，我寫最好的一本書」。

黃光芹撰寫《戰疫：鐵人部長陳時中與台灣抗疫英雄們》近日由時報文化出版發行，完整報導台灣防疫團隊、陳時中成長背景。出版社提到，新冠肺炎的抗疫，源於政府及醫療體系謹記2003年SARS的慘痛經驗，進而在此次疫情初期快速反應、超前部署。

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然而在對抗新冠肺炎的同時，台灣社會也掀起了一股「順時中」熱潮，媒體、民眾每天準時收看記者會直播，其中陳時中部長穩重溫柔又專業的說明疫情，成為一顆定心丸，也讓外界好奇他的家世背景與家庭關係，以及在過去醫界、公職，曾有哪些艱辛與努力，又是怎麼樣的成長經歷，讓台灣社會有此「定海神針」？

黃光芹在書中獨家解構陳時中與夫人孫琬玲的家世背景，也首度曝光陳時中醫師兒的現況，更揭露陳時中與侯友宜聯手出擊，讓指揮中心成立，以及陳時中令空服員心碎的內幕、張上淳請辭始末。

除了檯面上的最大功臣陳時中，各界的防疫團隊也是功不可沒，包括行政院副院長陳其邁的運籌，口罩國家隊、實驗室國家隊和疫調柯南、IT福爾摩斯，和醫護戰士們，如何齊心齊力打下美好戰役，黃光芹都深入採訪並一一解析。

更引人入勝的是，黃光芹重回現場，取得當事人和確診者口述，娓娓道來寶瓶星號、鑽石公主號、武漢包機、空中危機，當事人徘徊在生死之間的故事。

《戰疫》內容長達10萬字，除了紀錄破蛋傷感、白牌司機死亡之謎、院內感染時如何救亡圖存、歐美返鄉大軍壓境時的倉皇、磐石艦海上喋疫內幕。該書也特別收錄台灣抗疫大事紀、「阿中語錄」以及第0至440例確診案例。

黃光芹更說，「這是有史以來，我寫得最好的一本書，摒棄口述整理、而採調查採訪方式，內容精彩，相當具有可讀性。」

陳其邁也為《戰疫》寫序推薦，在讚譽陳時中說話給人一種溫和、實在的感覺，民眾很信賴；尤其他公布疫情，好的、壞的全講，是個很好的發言人。另外，派赴武漢獲取疫情資訊的傳染病防治醫療網指揮官莊銀清、財信傳媒董事長謝金河也寫序推薦。

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