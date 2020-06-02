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40年收藏8種晚報⋯全數停刊了！他冒雨尋最後一份《聯合晚報》得知關鍵訊息

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▲▼聯合晚報最後一刊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲全台唯一晚報《聯合晚報》昨（6/1）最後一刊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

這樣的畫面正式絕跡！已退休的資深媒體人林德基40年來斷斷續續收藏各種報紙，日前分享曾在國內發行的8種晚報一字排開，如今全數停刊，昨（1）日他在宜蘭冒雨尋找最後一份《聯合晚報》，跑遍超商都沒賣，甚至直奔報社營業處，才得知去年開始宜蘭就不再銷售聯晚，不禁感慨「這，怎會不停刊呢？」

▲▼資深媒體人林德基40年來陸陸續續收藏多種報紙，8種曾在國內出現的晚報，已全數絕跡。（圖／林德基提供）

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▲資深媒體人林德基分享8種曾在國內出現的晚報，9種版型一字排開，如今已全數絕跡。（圖／林德基提供）

住在宜蘭的資深媒體人林德基在個人臉書分享，年輕的時候一開始是以「剪報」的方式收藏，每本剪貼簿按類別製成，包括奇聞軼事、天文異象、作家之死⋯等各種專題的剪貼，累積了數百本。後來開始收藏整份報紙，是前總統蔣介石病逝時，興起了保存報紙史料的悸動，之後的大事件像是中美斷交、高雄美麗島事件、台灣解嚴等重大事件的報紙，都是整份收藏。

只是經年累月下來，住家有限空間被收集的報紙佔用，家人也曾抗議過，前幾年受到「斷捨離」風氣影響，加上部分收藏被白蟻侵襲，因此「戒除」收集了一段時間。

▲▼資深媒體人林德基40年來陸陸續續收藏多種報紙，8種曾在國內出現的晚報，已全數絕跡。（圖／林德基提供）

▲資深媒體人林德基40年來陸陸續續收藏多種報紙，還有《自由時報》的前身《自由日報》、《自強日報》。（圖／林德基提供）

▲▼資深媒體人林德基40年來陸陸續續收藏多種報紙，8種曾在國內出現的晚報，已全數絕跡。（圖／林德基提供）

▲▼資深媒體人林德基收藏多種報紙，不少已絕版停刊。（圖／林德基提供）

▲▼資深媒體人林德基40年來陸陸續續收藏多種報紙，8種曾在國內出現的晚報，已全數絕跡。（圖／林德基提供）

昨（1）日得知《聯合晚報》最後一天出刊的消息，他在下午3時外出尋找，途中雨勢變大，但跑遍7-11、全家、萊爾富等各大超商，得到的都是相同答案「我們這裡沒有晚報」。

他甚至直奔報社營業處，才得知「去年開始宜蘭就沒有銷售《聯合晚報》了」，離開營業處還巧遇一位女士也登門說要買晚報。最後他只好打電話請託住在台北的老同學幫忙買，他感慨「午後冒雨外出後才知道宜蘭去年就看不到聯晚，這，怎會不停刊呢？」

▲▼資深媒體人林德基40年來陸陸續續收藏多種報紙，8種曾在國內出現的晚報，已全數絕跡。（圖／林德基提供）

▲資深媒體人林德基收藏多種報紙，不少已絕版停刊。（圖／林德基提供）

林德基認為，剪貼、集報可以充實生活情趣，豐富知識，也為研究、著述使用奠定基礎。因此這些年大量收集，或許是為鼓勵自己能「老有所為、老有所學、老有所樂」。不過他也說，「遺憾的是，收藏的報紙曾遭白蟻吞噬，讓我『老有所失』，真慘⋯⋯！」

而他分享國內曾出現的「8種晚報」，有不少甚至沒人聽過，還吸引一位曾在《大華晚報》擔任記者的網友在臉書留言「感慨良深」。如今晚報全數停刊，正式絕跡，林德基接受《ETtoday新聞雲》訪問時，在感慨之餘也說「好像麻木了！」

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