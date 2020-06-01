再見了聯合晚報！1萬1783天頭版縮圖拼成「謝謝」　派報員感慨：明天就失業了

記者蔡玟君／台北報導

聯合晚報今（1日）發行最後一刊後，6月2日吹熄燈號，為了感謝讀者多年支持，今天最後一份聯合晚報頭版是用創刊迄今1萬1783天的頭版縮圖拼成大大的「謝謝」。送報阿伯說，過去每天送的量是1到4份不等，今天是最後一天，1間超商送的量大約是6份，是平常的2倍以上，但阿伯也感慨的說「明天就失業了」。

▲聯合晚報最後一天派報，頭版用創刊迄今1萬1783天的頭版縮圖拼成大大的「謝謝」。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲聯合晚報最後一刊向讀者道別。（圖／記者屠惠剛攝）*點圖可放大

受到讀者閱讀習慣改變、數位媒體發展，以及新冠肺炎疫情等因素影響，聯合報系經過長時間持續評估，有鑑於發行量已無法達收支平衡，決定從6月2日起停刊，有別於全盛時期一天發行量可達60萬份，近年聯合晚報發行量持續下跌，但對於目前發行量多少，聯合晚報不願意透露真實數字，據知情人士透露，今天的發行量為10萬份。

▲聯合晚報最後一天派報。（圖／記者屠惠剛攝）

已經當派報員30多年的姚太太說，今天早上看到新聞才知道聯合晚報要停刊，覺得很意外。她回憶，以前還有3大晚報時，份數加起來就有230份，「以前幾乎每個人都會送到100份以上，現在大概剩下10份、30份。」

▲聯合晚報在頭版下方特別告知讀者，用1萬1783天的頭版縮圖拼成大大的「謝謝」。（圖／記者徐文彬攝）

「以前經過超商，就可以看到大家在排隊等晚報，那時聯合晚報還有登股票資訊，很多人等著看，後來景氣不好就沒有了。」姚太太苦笑說，做派報員到當阿嬤了，現在晚報停刊，對收入也有影響。

大盤商朱先生則說，是今天睡覺時有人打來告知停刊消息，看到聯合晚報最後一期頭版寫謝謝，覺得就是好聚好散，其他沒有太多想法。

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