聯合晚報6/2停刊！董事長王文杉給員工內部信曝光

▲聯合晚報宣布停刊。（圖／記者許靖騏攝）

記者蔡玟君／綜合報導

聯合晚報今（1日）宣布2日停刊，讓台灣最後一份晚報也走入歷史。現任《聯合報》董事長王文杉下午對內部員工發出一份聲明，除了對停刊表達不捨，也勉勵員工全力迎向數位化的挑戰，「繼續讓聯合報成為綜合性報紙最值得信賴，可讀性最高的品牌。」

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▲聯合報外觀。（圖／記者許靖騏攝）

聯合晚報總編輯王茂臻稍早出面受訪時表示，受到消費者閱讀習慣改變，加上受到新冠肺炎疫情影響，聯合晚報發行量已無法達到收支平衡，因此決定停刊，外勤記者全部留任，其他人事調動下午將召開勞資協商會議，但有內勤人員透露，已收到裁員通知。

▲聯合晚報董事長給員工的一封信。（圖／網友提供）

聯合晚報創立於1988年，是台灣第一家採用橫式編排的中文報紙，單日發行量最高曾到60萬份，是目前台灣唯一晚報，停刊後，也代表台灣最後一份晚報走入歷史。

《聯合報》董事長王文杉致員工一封信全文

親愛的同仁：

我以極感傷的心情，在這裡向各位報告：聯合晚報要停刊了。

是的，走過 32 年，一萬多個日子，這份台灣最後的，也是唯一的一份晚報，今天要結束了。晚報創始之初，以台灣第一份橫排報紙問世，立刻打響了名號，在所有同仁的努力下，以迅速掌握議題、精準處理新聞，獲得讀者的喜愛，也因為發刊時間在下午，更成為無數投資人必讀的參考資訊。在短短數年內，晚報便直衝六十萬份，成為台灣報業炙手可熱的成員。

但是，數位化的來臨，讓晚報的經營面臨很大的壓力，我們多次檢討晚報的未來，也多次仍然決定晚報要勉強支撐下去，做為下午時段的議題領航者，也為報系的上午新聞波段提供紮實的內容。但是，新冠疫情的蔓延，又為紙媒帶來新一波的壓力。我們必須更精確的整理報系的人力和資源，調整我們的步伐和方向。晚報這個平台已經圓滿的完成了任務，我們必須瞻望未來，整頓隊伍，全力迎向數位化的挑戰，同時也繼續讓聯合報成為綜合性報紙最值得信賴，可讀性最高的品牌。

聯合晚報走過的路，留下了鮮明光輝的足跡，我們要為所有曾經以及現在為晚報工作的同仁喝采，你們的努力和貢獻，在台灣新聞史上留下了漂亮的篇章，我以你們為榮！聯合報系的挑戰並未停止，但我們永續經營的目標不變，發揮媒體影響力的信念不變，讓我們繼續攜手，向前邁進！」