macOS 10.15.5添增電池健康度管理功能！設定方式看這邊

▲蘋果釋出macOS Catalina 10.15.5更新。（圖／截自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果稍早釋出了macOS Catalina 10.15.5更新，導入了電池健康度管理功能，有助用戶最大程度上延長Macbook的電池壽命。

開啟健康管理度功能：

開啟【系統偏好設定】→【能源節約器】→【電池健康度】，用戶可自行勾選或取消【電池健康度管理】選項

MacBook的電池採用的是鋰離子技術，鋰離子電池充電快速、電力持久，是目前為電腦供電的最佳技術，但與所有充電式消費電子設備相同，MacBook中的鋰離子電池同樣會隨著時間而逐漸老化，這意味著，隨著設備的使用，設備的續航力將愈來愈低。不過，決定電池老化的因素除了時間外，溫度記錄及充電模式皆有影響。

此前，蘋果已為iOS添增了查詢電池健康度並進一步管理電池健康的功能，而稍早，蘋果釋出了macOS Catalina 10.15.5，為Macbook添增電池健康度管理功能，使設備的電池更進一步最佳化。

根據蘋果官網，macOS 10.15.5的電池健康度管理功能旨在藉由監控電池的溫度記錄及其充電模式以減緩電池的化學年齡老化速率。在此模式下，電池健康度管理可以根據其所收集的測量值，降低電池的最大充電量。此機制會依需要運行，以確保電池充電至最適合您使用習慣的電量，以降低電池耗損，並減緩其化學年齡老化速率。

電池健康度管理不僅有益於電池的長期使用壽命，在套用蓄電量限制的情況下，還可縮短Macbook單次充電量執行的時間。不過蘋果也表示，若用戶考慮的是在下次充電前盡量延長使用時間，可自行關閉電池健康度管理功能。

除了電池健康度管理外，macOS Catalina 10.15.5也為FaceTime功能增加新選項，以及用於微調Pro Display XDR校準的控制選項。

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