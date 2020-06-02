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292萬人簽名挺「港版國安法」　駱惠寧：證明立法是人心所向！

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▲▼292萬人簽名挺「港版國安法」中聯辦駱惠寧：證明立法是人心所向。（圖／翻攝中聯辦）

▲香港中聯辦主任駱惠寧出席簽名交接儀式。（圖／翻攝中聯辦）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港中聯辦主任駱惠寧1日出席「香港各界撐國安立法」簽名交接儀式，他表示，香港有292萬多的市民簽名支持涉港國安立法，充分說明相關立法是人心所向、勢在必行，「希望香港市民擦亮眼睛，看穿一些人的卑劣伎倆，與謠言背後的政治圖謀做堅決切割。」

駱惠寧提到，僅8天時間，就有292萬多人到街站簽名、到網上聯署，充分彰顯了香港社會的正能量，充分說明香港國安立法是人心所向、勢在必行，「這一箱箱簽名冊表達的是廣大港人的真誠期盼，5月28日全國人大通過香港國安立法相關決定，鮮明表達了包括香港同胞在內的14億中國人民的共同心聲和鋼鐵般意志。」

▲▼292萬人簽名挺「港版國安法」中聯辦駱惠寧：證明立法是人心所向。（圖／翻攝中聯辦）

駱惠寧指出，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，將會為香港長期繁榮穩定提供堅實的安全屏障，將會更有效地保護香港居民的合法權益，將會有力推動「一國兩制」事業行穩致遠。

駱惠寧還說，社會上有人煽動說國安法出台後，市民沒有言論、出版、集會、遊行自由了，這是聳人聽聞，「這種把廣大市民合法權利和極少數危害國家安全犯罪捆綁起來的說法，無非是要在社會製造無端恐懼，挑撥仇恨。」

駱惠寧表示，美國近日揚言就香港維護國安立法採取所謂制裁，恰恰證明關心的根本不是香港的前途，而是把香港作為遏制中國發展的一顆棋子，這也更加說明用國安法反對外部勢力干涉的迫切性。

駱惠寧強調，香港有今天的發展成就，靠的是自己的打拼，靠的是祖國的支持，不是外國的恩賜，「香港精神一直在，香港優勢仍然在，國家支持始終在。在國安法的保護下，香港一定能夠戰勝風浪，迎來新天。」

▲▼292萬人簽名挺「港版國安法」中聯辦駱惠寧：證明立法是人心所向。（圖／翻攝中聯辦）

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