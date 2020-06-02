雙魚恐被劫財！12星座「未來一個月」運勢曝光　月中水逆4種人要小心了

▲6月你的星座運勢如何，來聽聽專家怎麼說。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／陶文

人脈未必一定是錢脈，卻肯定是讓成功變得更容易的動脈。這是個大利廣結善緣的流年，正所謂「有關係，就沒關係；沒關係，就有關係」，積極提升貴人存摺籌碼，迎接延續下半年的好運勢。易經財經專家陶文出版《2020鼠年開財運賺大錢》接地氣分析六月份各星座運勢。

1.白羊座

謹言慎行是本月必修功課，不論是自己人，還是社交場合的外人，都是如此。不妨把精神專注在工作上，因為這個月的「辛苦有成」磁場頗盛。

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2.金牛座

這個世界唯一不變的，就是「變」。人緣磁場十分順暢，改變人脈領域的廣結善緣，對於工作運勢具有極大的助益。投資求財，宜避開人云亦云的魔咒。

3.雙子座

雙子之月，金星會相，火星刑剋。低調是本月理想的趨吉避凶，任何負面訊息都不宜直接回應。愛情運勢頗佳，多愛對方一些，也要多愛自己一些。

4.巨蟹座

家庭運勢十分理想，大利搬家、入宅與修造，購屋置產運亦佳。情緣運勢依舊理想，時機成熟就該大膽表白。投資運勢頗優，強勢與轉機概念股值得關注。

▲獅子座未來一個月要懂得謹言慎行。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

5.獅子座【需謹慎】忌妄言

謹言慎行是本月重要修行，尤其是月中之後的「水逆」，謹防「說者無心，聽者有意」。偏財運勢也需要妥善面對，投機生意敬而遠之為佳。

6.處女座

貴人在遠方，而財神爺也在遠方。海外投資，有利可圖。股票市場投資求財，見好便收。合作事項，醜話說在前頭。18日之後的水逆期間，人多的地方不要去。

7.天秤座

心在哪裡，世界就在哪裡。事業宮位上的水逆不可不防，這個時候最大的忌諱就是轉換跑道。戀愛運頗佳，那是一種心領神會的感覺，不過也包括了暗戀。

8.天蠍座

交心朋友可遇不可求，多聽、多觀察，本月容易出現契機，尤其是事業上的合作對象。投資運勢不如預期，看不清楚趨勢，寧缺勿濫為宜。

▲射手在6月份影響最大就是財運。（示意圖／資料照）

9.射手座【需謹慎】忌貪婪

本月天象變數多，宜謹慎行事。6日半影月食、18日水逆開始、21日日環蝕、23日海王開始逆行，這些天象影響最明顯的是財運，謹慎理財是必要之舉。

10.摩羯座【需謹慎】忌短淺

健康是最大的財富，雖然貴人磁場頗盛，降低應酬機率還是必要之舉。職場溝通宜避開「自己人好說話」的模式，務實才是佳策良方。

11.寶瓶座

財利運勢依舊理想，對於有意購買屋宅的寶瓶座而言，好宅可望覓得，價錢也容易十分漂亮。工作運勢佳，有意更換跑道的寶瓶值得釋放訊息。

12.雙魚座【需謹慎】忌表面

家人的互動需要忍讓，唯有家庭和樂，雙魚們的整體運勢才會興盛。人際關係磁場雖然活絡，不過還是需要提防陷入團體劫財的窘況中。

本文摘自：《2020鼠年開財運賺大錢》一書／陶文／時報出版

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