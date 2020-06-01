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不只想當朋友！4星座「麻吉→情人」愛到不行...浪漫雙魚：好想依賴他

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▲▼關係，互動，情侶，交往，人際關係。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲這4星座容易從朋友發展為情人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

在感情中，有些人習慣朋友當久才能變情人，有些人喜歡一見面就來電的人，雖然這種事經常發生，但對於一些人則完全不能接受。陸媒《第一星座網》就分享，有4個星座跟朋友相處久了，就會因為熟悉對方的好而愛上他，來看看你自己有沒有上榜吧！

1.雙子座
雙子喜歡跟朋友相處時的自在感，雖然他們總是八面玲瓏，好像對很多事情都游刃有餘，其實他們內心常沒有安全感。面對朋友才能最自在的做自己，也能有安全感，久而久之，雙子就會喜歡上讓他有這種感覺的人，找對象也會先從朋友身邊找起。

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2.金牛座
金牛悶又很被動，所以幾乎不會有主動找尋的愛情，這麼溫吞的他們若要找對象，也只能從最親近的朋友開始。金牛覺得和朋友發展感情才最穩定，雙方也知道對方的個性，這讓尋求平穩的他們感到安心，如果最後沒有結果，也是平淡、自然的結束這一切。

▲▼關係，互動，情侶，交往，人際關係。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲金牛認為跟朋友在一起，感情能更加穩定。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

3.雙魚座
雙魚座很希望別人陪，他們無法對不熟的人做出這種行為，依賴對象如果是異性的話，他們就更難戒掉依賴感了，長期培養之下，雙魚就很容易對朋友產生感情。對他們來說，朋友變成愛人是很浪漫的事情，雙方應該會更了解彼此的個性和地雷，這樣的依賴關係也能更為長久。

4.處女座
處女有自己一套見解跟行為模式，朋友變成戀人，自己更能了解對方的喜好，對方也知道自己的脾氣，互動起來比較輕鬆無礙。處女對於自己熟悉的對象會有一些佔有欲和控制傾向，也會把最真性情的一面嶄露出來，所以在這些互動催化下，處女就很容易陷進去。

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