　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

YouBike1.0淘汰車輛給枋寮？　簡舒培批：成為柯文哲的綁樁工具

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市議會市政總質詢,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市4月底發生錢櫃大火，當時市長柯文哲正載屏東枋寮，引發批評。議員1日在質詢時披露，北市副秘書長陳志銘回台北後為了枋寮開了3次會，直言太奇怪、不尋常，甚至要將淘汰的YouBike1.0送給枋寮，批評YouBike不該成為柯文哲的綁樁工具。

根據陳志銘的會議備忘錄，寫下九像會議記錄，包含協助石斑魚、農產品銷售，以及YouBike車輛讓售、酷客雲、公車、捷運託播等。

民進黨台北市議員梁文傑表示，柯文哲4月26日南下屏東縣枋寮鄉，後來陳志銘在4、5月就連續召開3次會議，請12個單位局處思考可如何幫忙枋寮鄉施政，「這個太奇怪了，會不會太奇怪」、「他是你弟弟喔？」；柯文哲答稱，台北市身為首都，用金錢支援偏鄉較難，所以才盤點有哪些東西，不用花錢幫忙人家。

梁文傑酸說，應該成立「各鄉鎮幫忙中心」，由陳志銘做主任，難道每個鄉鎮要求的東西都可以召集各部會協調？柯文哲「他是年輕人，他也是無黨籍的，將來會公布一個表，有哪些可以供應的」。梁文傑質疑，枋寮鄉長未來將代表民眾黨出來參選，北市為了枋寮鄉叫各局處單位開會，很不尋常，希望沒有政治考慮。陳志銘強調，不會用錢幫忙，但是通路、能見度，可以幫忙的就幫忙。

▲▼ 北市協助枋寮事項。（圖／簡舒培提供）

▲北市協助枋寮事項。（圖／簡舒培提供）

簡舒培質疑，北市要協助枋寮鄉的部分，其中包括將淘汰的YouBike1.0送給枋寮。柯文哲說，YouBike1.0的車子要賣，賣不了多少錢，到時要會被當廢鐵拍賣，「我說開什麼玩笑，1.0要用廢鐵拍賣，捷安特有沒有思考在台灣其他地方，當他用1.0經驗照抄時不要像台北這麼貴，我們1.0剩下的車給他先用，台北要2.0先上線」。

簡舒培質疑，把淘汰的1.0車子送給枋寮，讓捷安特在枋寮繼續賺錢？陳志銘表示，不是這樣子，按照是有財產處理原則，有一定程序要走，捐贈或報廢變賣都有，有程序要走，有YouBike為了避免混肴市場，必須去識別化，不代表可以在那邊營運，台北市的公車曾經淘汰到中南部去。

柯文哲指出，1.0要賣賣不了什麼錢，與其當廢鐵而是要更有效使用，他也覺得不要浪費。但簡舒培仍質疑，「不是說枋寮你跟我比較好就送你，我的YouBike淘汰車子，不該成為市長綁樁工具」。

另外，柯文哲表示，如果按照原來計畫，等他壞掉，每個站有1.0、2.0有柱跟車子，一定大亂，這是一個很大的政治決定，他也承認當時訂約時，根本沒想到換的技術是怎樣，要從北投開始換，是很複雜的數學，「當時訂約時，頭腦不清楚，沒有想那麼清楚」。

柯文哲說，1.0換2.0要在最短時間完成，否則會造成大災難，比較麻煩的是1.0換2.0系統轉換過程中會發生什麼事，他也沒那麼有把握，系統上線以後會要求捷安特要重新議約，「但是在過渡期，你現在問我，我也沒有很有把握」。

簡舒培質疑，為什麼決定要2.0上路，不是另外起一個約，要求有任何廠商來想一個新的計畫，讓新的拓點計畫可以跟1.0結合？捷安特就是告訴北市想盡辦法無法融合。

柯文哲認為，1.0、2.0系統融合，科學在進步，當年在社1.0時沒有想到機台有系統轉換問題，有系統不相容問題，「你說當時怎麼沒想到，我告訴你，真的沒想到」，他強調，因為在過渡期，如果他是一個不負責任市長，用5年時間慢慢轉換，一定大亂，所以要做政治決定，在最短時間換過去。

柯文哲允諾，計畫全部出來給議會看過，OK才動手，也不會先下手為強，一個禮拜他不敢講，計畫想好給議會看過，同意了才開始動。

ET快訊
即／下班一陣暴雨！　強降雨猛灌...氣象局續發5縣市「大雨特
知名滷味店分家「姐弟撕破臉」！女兒不服氣「距離5步」再開一間
「政大詠春事件」出手教授被解聘！學生再爆：老師出拳猛K才驚覺
雞排店收50元硬幣！一翻面「頭像消失了」　內行揭：網上賣19
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃明志VS高市府線上演唱會！「好想出去走走」2日晚上8點全球首播

降低群聚感染風險　國防部宣布：7月教召暫停

YouBike1.0淘汰車輛給枋寮？　簡舒培批：成為柯文哲的綁樁工具

中火未取得許可證前若重啟燃煤機組　中市府：依空污法送辦台電

TVBS民調／憲改推動18歲可投票　民眾沒共識？44％不贊成

「逆時中」被指拉低北市府表現　陳佩琪怒嗆簡舒培：請行文總院「FIRE掉我」

炎亞綸醫生爸買早餐「他一次都沒吃過」　淚崩：找不到和父親相處方式

悠遊卡今年交易金額未達680億？柯文哲允諾換掉董事長

罷韓最後衝刺！高市民進黨部「104萬通電話+5萬封信」：撤換無心市長

士官傳輕生訊息、失蹤4天！　資通電軍指揮部回應了

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

小狗狗撒嬌林志穎「甜磨鼻子」　雙胞胎兒不願摸毛小孩...超懼怕XD

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生！　呆萌游泳+滾草地網友秒融化

「懶人豐胸運動」讓妳罩杯激增　中醫食補＋按對穴道效果好4倍！

黃明志VS高市府線上演唱會！「好想出去走走」2日晚上8點全球首播

降低群聚感染風險　國防部宣布：7月教召暫停

YouBike1.0淘汰車輛給枋寮？　簡舒培批：成為柯文哲的綁樁工具

中火未取得許可證前若重啟燃煤機組　中市府：依空污法送辦台電

TVBS民調／憲改推動18歲可投票　民眾沒共識？44％不贊成

「逆時中」被指拉低北市府表現　陳佩琪怒嗆簡舒培：請行文總院「FIRE掉我」

炎亞綸醫生爸買早餐「他一次都沒吃過」　淚崩：找不到和父親相處方式

悠遊卡今年交易金額未達680億？柯文哲允諾換掉董事長

罷韓最後衝刺！高市民進黨部「104萬通電話+5萬封信」：撤換無心市長

士官傳輕生訊息、失蹤4天！　資通電軍指揮部回應了

玉山盃／單日3場扣倒比賽　台南、宜蘭、南投遭淘汰

孫生這次真的走心！　被罵「打壓欺負培根」刷留言難過了：好心被雷親

中職／小聯盟可能不打　吳志揚邀旅美球員報名選秀

完美消化高難度舞蹈　唱功從不落下！INFINITE絕對夠資格成後輩經典

高檔牛排點全熟！母親遭轟「去吃牛肉麵」　主廚聽一句話哭了

德州宣布進入「災難狀態」　1000名國民兵進駐執法

黃明志VS高市府線上演唱會！「好想出去走走」2日晚上8點全球首播

千億賭王何鴻燊剛離世辦頭七！　何猷君、何超蓮IG取消關注

快訊／下班一陣暴雨！　強降雨猛灌...氣象局續發5縣市「大雨特報」

中職／吳志揚建議全面開放觀眾　邀總統蔡英文一起看球

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

政治熱門新聞

蘇貞昌明宣布7／15振興券上路　花3000退2000元

韓粉讚高雄前金「國際級馬路」　一張照歪樓

范疇警示民進黨：台海3年內可能開戰

駐德代表逐句翻譯打臉陳佩琪！

韓國瑜提停止罷免訴願　行政院直接駁回

請韓國瑜回北農？　柯文哲秒答

台灣給WHO警告信？陳佩琪譏「硬拗」

陳時中行程爆滿　「緊閉雙眼擦汗」快熱暈

蘇揆視察榮總屏東分院問停車位　院長回「大概」挨刮

吳斯懷挺韓　賭100碗牛肉麵酸綠營

韓陣營「五不做」：拒對罷免公開談話

日本首波開放入境名單沒有台灣　外交部回應了

陳時中證實曾力挺　柯回應了！

苗博雅憂：不投票恐成「滋養韓國瑜的養分」

更多熱門

相關新聞

「逆時中」發文被酸　陳珮琪怒嗆簡舒培

「逆時中」發文被酸　陳珮琪怒嗆簡舒培

台北市長柯文哲夫人陳佩琪近日於臉書發文「逆時中」，掀起討論。台北市議員簡舒培1日於市政會議上質疑陳佩琪的發言拉低市政團隊表現；對此，陳佩琪隨即在臉書怒嗆，若言論有錯誤之處，請議員行文給總院「FIRE掉我」。

悠遊卡年底未起色？柯允換董事長

悠遊卡年底未起色？柯允換董事長

北市民調墊底　柯：以前還有更爛

北市民調墊底　柯：以前還有更爛

陳冠廷請辭　柯：別為新聞烏煙瘴氣

陳冠廷請辭　柯：別為新聞烏煙瘴氣

陳時中證實曾力挺　柯回應了！

陳時中證實曾力挺　柯回應了！

關鍵字：

柯文哲簡舒培

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

即／失蹤2天爸爸出來了！為救女兒命喪北勢溪

即／國一「特斯拉撞大貨車」！車頭高速衝破車體

5個月寶寶沒心跳頭變形！小馬辦後事崩潰

15歲女「壓力大」勒死媽！　塞行李箱「伴屍2天1夜」

驚悚畫面曝！重機情侶衝進車底遭輾慘死

《青春有你2》「無修音真實片」外流

大貨車側翻國道　特斯拉「狂剎30m」直插車頂

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

員警隨身碟忘了拔...愛妻裸照流傳被同事看光！

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

蘇貞昌明宣布7／15振興券上路　花3000退2000元

更多

最夯影音

更多
許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放
聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面