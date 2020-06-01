YouBike1.0淘汰車輛給枋寮？　簡舒培批：成為柯文哲的綁樁工具

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市4月底發生錢櫃大火，當時市長柯文哲正載屏東枋寮，引發批評。議員1日在質詢時披露，北市副秘書長陳志銘回台北後為了枋寮開了3次會，直言太奇怪、不尋常，甚至要將淘汰的YouBike1.0送給枋寮，批評YouBike不該成為柯文哲的綁樁工具。

根據陳志銘的會議備忘錄，寫下九像會議記錄，包含協助石斑魚、農產品銷售，以及YouBike車輛讓售、酷客雲、公車、捷運託播等。

民進黨台北市議員梁文傑表示，柯文哲4月26日南下屏東縣枋寮鄉，後來陳志銘在4、5月就連續召開3次會議，請12個單位局處思考可如何幫忙枋寮鄉施政，「這個太奇怪了，會不會太奇怪」、「他是你弟弟喔？」；柯文哲答稱，台北市身為首都，用金錢支援偏鄉較難，所以才盤點有哪些東西，不用花錢幫忙人家。

梁文傑酸說，應該成立「各鄉鎮幫忙中心」，由陳志銘做主任，難道每個鄉鎮要求的東西都可以召集各部會協調？柯文哲「他是年輕人，他也是無黨籍的，將來會公布一個表，有哪些可以供應的」。梁文傑質疑，枋寮鄉長未來將代表民眾黨出來參選，北市為了枋寮鄉叫各局處單位開會，很不尋常，希望沒有政治考慮。陳志銘強調，不會用錢幫忙，但是通路、能見度，可以幫忙的就幫忙。





▲北市協助枋寮事項。（圖／簡舒培提供）

簡舒培質疑，北市要協助枋寮鄉的部分，其中包括將淘汰的YouBike1.0送給枋寮。柯文哲說，YouBike1.0的車子要賣，賣不了多少錢，到時要會被當廢鐵拍賣，「我說開什麼玩笑，1.0要用廢鐵拍賣，捷安特有沒有思考在台灣其他地方，當他用1.0經驗照抄時不要像台北這麼貴，我們1.0剩下的車給他先用，台北要2.0先上線」。

簡舒培質疑，把淘汰的1.0車子送給枋寮，讓捷安特在枋寮繼續賺錢？陳志銘表示，不是這樣子，按照是有財產處理原則，有一定程序要走，捐贈或報廢變賣都有，有程序要走，有YouBike為了避免混肴市場，必須去識別化，不代表可以在那邊營運，台北市的公車曾經淘汰到中南部去。

柯文哲指出，1.0要賣賣不了什麼錢，與其當廢鐵而是要更有效使用，他也覺得不要浪費。但簡舒培仍質疑，「不是說枋寮你跟我比較好就送你，我的YouBike淘汰車子，不該成為市長綁樁工具」。

另外，柯文哲表示，如果按照原來計畫，等他壞掉，每個站有1.0、2.0有柱跟車子，一定大亂，這是一個很大的政治決定，他也承認當時訂約時，根本沒想到換的技術是怎樣，要從北投開始換，是很複雜的數學，「當時訂約時，頭腦不清楚，沒有想那麼清楚」。

柯文哲說，1.0換2.0要在最短時間完成，否則會造成大災難，比較麻煩的是1.0換2.0系統轉換過程中會發生什麼事，他也沒那麼有把握，系統上線以後會要求捷安特要重新議約，「但是在過渡期，你現在問我，我也沒有很有把握」。

簡舒培質疑，為什麼決定要2.0上路，不是另外起一個約，要求有任何廠商來想一個新的計畫，讓新的拓點計畫可以跟1.0結合？捷安特就是告訴北市想盡辦法無法融合。

柯文哲認為，1.0、2.0系統融合，科學在進步，當年在社1.0時沒有想到機台有系統轉換問題，有系統不相容問題，「你說當時怎麼沒想到，我告訴你，真的沒想到」，他強調，因為在過渡期，如果他是一個不負責任市長，用5年時間慢慢轉換，一定大亂，所以要做政治決定，在最短時間換過去。

柯文哲允諾，計畫全部出來給議會看過，OK才動手，也不會先下手為強，一個禮拜他不敢講，計畫想好給議會看過，同意了才開始動。