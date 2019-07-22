免費傳授「法拍武林秘笈」　行政執行官和書記官授課

▲行政執行署桃園分署舉辦「動產、不動產投標流程實務」課程。（圖／桃園分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「我想買車，聽說執行分署常常有不錯的車在賣，要怎麼買？」、「法拍屋的標單要怎麼寫呢？怎麼知道屋況好不好？」，行政執行署桃園分署為幫助民眾，了解動產及不動產拍賣實務，將免費開班傳授「動產、不動產投標流程」，提供法拍武林秘笈，即日起受理報名，名額40人，8月13日開課，報名請早。

行政執行署桃園分署指出，「動產、不動產投標流程實務」課程，訂於8月13日上午10時至下午3時30分，在桃園分署四樓會議室授課，將指派經驗豐富的行政執行官及書記官授課，課程免費。桃園分署希望藉由深入淺出的講解及實地演練，破除一般人對於法拍實務的隔閡，不再因為繁雜的法律規定或艱澀的法律用語而望之卻步。

此次課程內容，將就法拍動產、不動產標的之蒐尋、拍賣流程，以及拍賣公告如何閱讀、不動產投標標單如何填寫等一一說明，當日並輔以現場拍賣活動，使民眾實際觀摩拍賣情形，在理論與實務的相互印證下，相信必可讓參與的民眾收穫豐。

因分署會議室空間有限，參加名額僅限40名，額滿即截止報名，請有意願參加法拍課程的民眾，於7月22日上午10時起至8月7日下午5時止，至桃園分署網站首頁點選google表單連結(https://forms.gle/4DuAt6LW9caLDfff9)來報名。桃園分署電話 (03)3579573轉418。