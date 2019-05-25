桃園染整廠欠國庫650萬元　2座大型染缸下月恐法拍

▲桃園市某染整廠積欠營業等稅額多達650萬餘元未繳清，行政執行署6月將法拍2座大型染缸。（記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區某染整廠業者因積欠營業稅、健保與罰緩多達650萬餘元，長達2年未繳清，行政執行署桃園分署2017年3月查扣廠區2座大型染缸就地保管，但最近發現業者擅自拆卸、移動遷移他處，執行署已派員運輸至其他分署保管地保存，若業者限期內仍未繳清欠稅，預計6月4日進行法拍。

行政執行署桃園分署表示，染整廠江姓業者積欠營業稅、營利事業所得稅、勞保與健保欠款、勞動力發展署與市府環保局罰鍰等，總計204筆欠繳691萬6275元，扣除已清償部分仍有650萬4773元未繳清。

▲桃園市某染整廠積欠多達650萬餘元稅額未繳，行政執行署預計6月法拍2座大型染缸。（記者沈繼昌翻攝）

桃園分署2017年3月間到廠區查扣編號H6、H7等2座大型鐵製染缸，每座均重達數公噸，因體積過大運送不便，現場還有營運，經查封後採就地保管，但江者去年因經營不佳、房東催繳租金等因素計畫歇業，擅自將已查封染缸搬運至友人倉庫寄放。

桃園分署查出後通知江姓業者到案說明，若未經繳清欠稅隨意移動查封物品，恐涉及刑法違背查封效力罪，可處1年以下有期徒刑，拘役或罰金，江姓業者後來主動將兩座大型染缸搬運至桃園分署用地保管。

桃園分署主任執行官王姝雯說，江姓業者若未在期限內繳納欠稅，預計6月4日聯合拍賣時拍賣該動產，所得價金作為沖抵欠款之用。

【更多新聞】



►小黃司機累了嗎？手提包忘放車上 乘客拾獲送警歸還

►桃警頒發烏龍榮譽狀 「民眾離婚燒炭誤植警察」緊急回收

►首宗Gogoro電池交換站起火 8充電座燒毀消防局現場勘驗調查