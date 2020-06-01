Apple Watch睡眠跟蹤程式再升級！　新功能「智慧鬧鐘」好貼心

▲Apple Watch。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

「睡眠追蹤」是 Apple Watch 最受歡迎且功能最強大的應用程式，蘋果發布一項更新，旨在改善 Apple Watch 睡眠追踪體驗的兩個新功能，「充電提醒」和「智慧鬧鐘」。綜合外電報導，Apple Watch 將提醒用戶充電，此外還會依據用戶的睡眠程度而喚醒用戶。

Apple Watch 睡眠追蹤功能雖可以偵測用戶的狀況，然而尷尬的是，在進行睡眠追踪時，勢必不能像手機一樣，在用戶睡覺時把它丟在旁邊充電。

如今，功能更新後， Apple Watch 將在充完電後，發送訊息到 iPhone 上，告知用戶電力已充飽，讓用戶設定睡眠追蹤。

這項提醒充電功能，預設時間為晚上8點，用戶可以依據自己的生活作息更改時間；也可以在任何時間選擇「立即進行操作」，讓手錶開始充電，而 iPhone 也會在一小時之後收到提示。

智慧鬧鐘的功能就更有趣了，Apple Watch 會像是你家的小動物一樣，用很溫柔的方式喚醒主人。Apple Watch 會透過發出輕微的滴答聲或是微微震動的方式，讓用戶逐漸脫離深層睡眠的階段。

更強大的是，Apple Watch 會透過檢查用戶的睡眠深度，偵測用戶是處於輕度睡眠、中度睡眠、深度睡眠的階段，而自動調整最適合當下睡眠狀況的喚醒時機點。

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