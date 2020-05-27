　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉掏空東洋製藥30億逆轉無罪　前董座林榮錦嘆：我等到了！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲晟德,順藥,永昕,順藥總經理林榮錦,許瑞寶。（圖／記者姚惠茹攝）

▲前東洋製藥董事長林榮錦，二審獲判無罪。（圖／記者姚惠茹攝）

記者吳銘峯／台北報導

晟德集團董事長林榮錦遭前東家、生技廠東洋控告背信案，一審認定林榮錦有罪，重判有期徒刑10年。案經上訴後，高等法院27日二審宣判，逆轉改判林榮錦無罪。林榮錦隨即透過律師發表聲明，稱自己2015年7月遭起訴後，直到今日才等到無罪，總共1790天。他企盼正義到來，總算讓「我等到了！」

林榮錦在1994年與北醫同學蕭英鈞等人，一起入主東洋製藥，將當時瀕臨倒閉的東洋救活，後來公司還製造小護士「曼秀雷敦」藥膏，股價一路衝高，進入上櫃公司，而林榮錦更被外界封為「台灣生技之父」。

但他2014年無預警離開東洋製藥，之後另起爐灶，擔任「晟德集團」董事長。至於接任東洋董事長的蕭英鈞清查後，發現林從2008年開始，涉嫌以非常規交易等方式掏空公司資產，未經公司內部決策，擅自將東洋多項具專利的新藥製藥技術無償授權給Inopha AG，造成公司鉅額損失達30億元，東洋公司提出檢舉。林榮錦因此遭起訴，一審法院認定有罪，重判有期徒刑10年。

案經上訴，二審高等法院審理後27日宣判，逆轉改判林榮錦無罪。高院指出，東洋製藥指稱林榮錦違法授權Inopha AG公司4種新藥物，但當時東洋尚未完成開發這批藥物，不算為東洋的資產；另外Inopha AG公司也支付東洋製藥金錢，東洋製藥也無法確實提出單據，證明公司因為林榮錦的行為受到損害。經過綜合考量後，高院才會改判林榮錦無罪。可上訴。

林榮錦隨即透過律師葉建廷發表聲明，聲明指出，從2015年7月3日遭起訴後，一直到27日二審宣判，總共1790天，他一直企盼正義到來，終於「我等到了！」林榮錦也說，東洋一度是他心中最大的驕傲，也是他一路呵護、悉心照顧的事業，一路將公司從破產帶到上櫃，更將東洋經營為市值數百億元的企業，過程中一路學習成長，他怎麼可能會做出違背終身投注熱情、破壞一手成就的事業。他最後說，雖然正義遲了將近五年才姍姍來遲，但經歷這五年的沉澱與試煉讓他對人性的光明與勇氣，有了更深的體會。正義就算遲到，總有一天，它終究會到，雨下得再大再滂渤，總是盼到天晴。

ET快訊
博士版李宗瑞「極樂砲房」曝光　拍肉片有更邪惡目的
國道3號彰化段大雨連環撞！3大貨車夾撞小客車　駕駛受困搶救中
麥當勞、屈臣氏、意舍酒店明搶先發「5300元現金抵用券」！全
何如芸首出庭！痛哭討「一個道歉」：不想兒子看到父母法庭廝殺
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基泰賣房詐騙案　意外揭露員工「自組公司」投資法拍屋

曾用鋼筋打前勞動局長...李明彥再闖北市府「酒瓶砸牆」　這次結局不同了

國道3彰化段大雨連環撞！小客車慘被3輛大貨車追撞　駕駛夾困搶救中

51歲男墜消波塊！魂斷林園港埔海岸…家屬見遺體哭斷腸

被逼債20萬…宜蘭男「揪團砸店」　店家朋友馳援打回來！槍聲響起來

桃園七連霸議員張運炳投票日當天賄選　仍判刑3年半

大雨襲擊屏東！林邊、枋寮出現積淹水狀況　水底寮加油站前封閉全車道

中監管理員接受性招待關照收容人　還辯：事後有付錢

快訊／北市文山區20多歲男墜樓「撞破遮雨棚」！緊急送醫搶救中

台中警圍捕前科犯！警遭衝撞開槍射輪胎　歹徒棄車跳大圳溜了

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

以前從不碰貓！潔癖爸被收服... 每天獻「愛的敲敲」牠幸福度估

羅時豐上綜藝玩超大「真的落水」　挑釁吳宗憲：投準一點嘛XD

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

基泰賣房詐騙案　意外揭露員工「自組公司」投資法拍屋

曾用鋼筋打前勞動局長...李明彥再闖北市府「酒瓶砸牆」　這次結局不同了

國道3彰化段大雨連環撞！小客車慘被3輛大貨車追撞　駕駛夾困搶救中

51歲男墜消波塊！魂斷林園港埔海岸…家屬見遺體哭斷腸

被逼債20萬…宜蘭男「揪團砸店」　店家朋友馳援打回來！槍聲響起來

桃園七連霸議員張運炳投票日當天賄選　仍判刑3年半

大雨襲擊屏東！林邊、枋寮出現積淹水狀況　水底寮加油站前封閉全車道

中監管理員接受性招待關照收容人　還辯：事後有付錢

快訊／北市文山區20多歲男墜樓「撞破遮雨棚」！緊急送醫搶救中

台中警圍捕前科犯！警遭衝撞開槍射輪胎　歹徒棄車跳大圳溜了

蘋果加速解封！　本週美國21州重啟100間Apple門市

吃檸檬蛋糕賀「歸零」　黃珊珊：沒有要跟誰拚場

失控好市多！破萬戰利品「一台機車載回家」　萬人震驚：有蛋...神招曝光

澳洲鼓勵「向台灣廠商購買口罩」　拒收中國產品…下令徹查山寨N95

好吃在買！花蓮履歷大西瓜1151顆　直送在地校園分享學子

陳時中「 6/7確定解封」：有零星確診也不喊停　但有例外情況

自由座到底賣不賣？陳時中支持　林佳龍承諾「彈性販售」

才發不自殺宣言！夫神隱派4律師應戰　何如芸怒吼「過不過份」：我死了算了

中職／誰是龍狀元？選秀會7月20日登場 ！6月1日報名

基泰賣房詐騙案　意外揭露員工「自組公司」投資法拍屋

社會熱門新聞

錢櫃「80人運動」直擊　尺度無底限

師生沙發摩蹭碰到重點　她反問：感覺怎麼樣？

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

偽單身騙砲女網友　他裝暖男專釣單純女

桃園男後座慘被燒成焦屍　家屬靠「葉子」認出他

台大女遭分屍案　家屬求償再敗訴

志願役軍人陳屍商旅　遺書：對不起父母

錢櫃80人混戰「創辦人」曝　烏特邦神祕群組起底

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

撞擊瞬間曝！福斯GTI炸出火球　3男燒成焦屍

驚見浮屍 安平海巡協助打撈

台南灣裡出現1名疑欲「白吃」女子

獨／人都找到了！20男女轟炸總統套房　摩鐵經理：不賠就告

博士版李宗瑞「極樂砲房」曝　拍肉片有更邪惡目的

更多熱門

相關新聞

中監管理員接受性招待貪污案定讞

中監管理員接受性招待貪污案定讞

台中監獄管理員汪致誠被檢調查出，2013年間受人請託特別關照因貪污罪入獄服刑的前警官。汪男被帶到餐廳大啖海鮮，還到色情酒店喝酒，並帶小姐出場，接受性招待。汪男遭起訴後，辯稱這些費用都是代墊，事後全都歸還，但最高法院不採信，27日接受二審見解，將汪男判刑4年6月、褫奪公權2年定讞。

台大女遭分屍案　家屬求償再敗訴

台大女遭分屍案　家屬求償再敗訴

超跑炸隧道　富少二審判刑1年2月

超跑炸隧道　富少二審判刑1年2月

吳宗憲經紀約糾紛　須賠570萬

吳宗憲經紀約糾紛　須賠570萬

強盜勒死獨居婦　有悔意判無期定讞

強盜勒死獨居婦　有悔意判無期定讞

關鍵字：

法律人權東洋製藥董事長證交法林榮錦晟德授權高等法院掏空

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

崔佩儀遭爆大吵離婚！19年老公不和家人說話

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

舒子晨「撂黑衣人上門嗆聲」逼解約！監視器畫面曝

韓國瑜稱因豪雨「放棄休假」　謝震武一聽：慘了

霍建華0偽裝現身台北街頭

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

愷樂偷腥代言慘被換...新任出爐是「謝和弦辣妻Keanna」！

大雷雨夜襲「鋒面最猛時刻開始」！北北基6縣市豪大雨

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

Keanna狂露蜜桃臀　胡睿兒反應超真實

錢櫃「80人運動」直擊　尺度無底限

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面