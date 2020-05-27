涉掏空東洋製藥30億逆轉無罪　前董座林榮錦嘆：我等到了！

▲前東洋製藥董事長林榮錦，二審獲判無罪。（圖／記者姚惠茹攝）

記者吳銘峯／台北報導

晟德集團董事長林榮錦遭前東家、生技廠東洋控告背信案，一審認定林榮錦有罪，重判有期徒刑10年。案經上訴後，高等法院27日二審宣判，逆轉改判林榮錦無罪。林榮錦隨即透過律師發表聲明，稱自己2015年7月遭起訴後，直到今日才等到無罪，總共1790天。他企盼正義到來，總算讓「我等到了！」

林榮錦在1994年與北醫同學蕭英鈞等人，一起入主東洋製藥，將當時瀕臨倒閉的東洋救活，後來公司還製造小護士「曼秀雷敦」藥膏，股價一路衝高，進入上櫃公司，而林榮錦更被外界封為「台灣生技之父」。

但他2014年無預警離開東洋製藥，之後另起爐灶，擔任「晟德集團」董事長。至於接任東洋董事長的蕭英鈞清查後，發現林從2008年開始，涉嫌以非常規交易等方式掏空公司資產，未經公司內部決策，擅自將東洋多項具專利的新藥製藥技術無償授權給Inopha AG，造成公司鉅額損失達30億元，東洋公司提出檢舉。林榮錦因此遭起訴，一審法院認定有罪，重判有期徒刑10年。

案經上訴，二審高等法院審理後27日宣判，逆轉改判林榮錦無罪。高院指出，東洋製藥指稱林榮錦違法授權Inopha AG公司4種新藥物，但當時東洋尚未完成開發這批藥物，不算為東洋的資產；另外Inopha AG公司也支付東洋製藥金錢，東洋製藥也無法確實提出單據，證明公司因為林榮錦的行為受到損害。經過綜合考量後，高院才會改判林榮錦無罪。可上訴。

林榮錦隨即透過律師葉建廷發表聲明，聲明指出，從2015年7月3日遭起訴後，一直到27日二審宣判，總共1790天，他一直企盼正義到來，終於「我等到了！」林榮錦也說，東洋一度是他心中最大的驕傲，也是他一路呵護、悉心照顧的事業，一路將公司從破產帶到上櫃，更將東洋經營為市值數百億元的企業，過程中一路學習成長，他怎麼可能會做出違背終身投注熱情、破壞一手成就的事業。他最後說，雖然正義遲了將近五年才姍姍來遲，但經歷這五年的沉澱與試煉讓他對人性的光明與勇氣，有了更深的體會。正義就算遲到，總有一天，它終究會到，雨下得再大再滂渤，總是盼到天晴。