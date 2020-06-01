全家「超邪惡新品」一咬爆漿！中肯心得曝光...網秒生火：感覺冷凍好吃

▲味道爽口，不會太甜膩。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

全家前陣子推出3款甜點新品，就有網友日前買來其中一款「提拉米蘇泡芙」嘗鮮，他在PTT分享中肯評價，表示其內餡飽滿、口味不會太甜，不過小缺點是表面的可可粉會沾手跟嘴。

14年來，全家針對Let's Café首度進行品牌進化，不僅調整Logo還搭配全新黑、藍杯的杯身，讓質感大升級，更與甜點品牌Sweets+進行整合，上個月推出3款新品，包括提拉米蘇泡芙、香草雞蛋布丁、香草卡士達泡芙。

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這名網友之前也曾吃過全家的脆皮泡芙系列，試過兩種口味後，對於口感有點小失望，所以這回新品「並非脆皮系列」，立刻勾起他的興趣。

在吃完這款「提拉米蘇泡芙」，網友給予80分評價，他表示，整個味道滿爽口，不會太甜，味道中規中舉，就算不配咖啡也不會太乾太膩，而且內陷十分飽滿，若不是用切開的，第一口咬下去應該會爆漿。

▲入口時有巧克力混合奶油的香氣。（圖／翻攝自PTT）

至於價格在可接受範圍內，形狀則大小剛剛好，唯一的小缺點就是，可可粉會沾手跟嘴，「看外包裝沾上的粉就知道，要吃得優雅很需要技術。」

對此，不少鄉民也被燒到，留言直呼「今天吃了一顆，喜歡」、「剛剛吃了，很喜歡，甜度適中」、「生火了，感覺不錯」、「髒髒泡芙」、「感覺冷凍會好吃+1」、「提拉米蘇口味好多人分享，真的看起來很好吃耶」。

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