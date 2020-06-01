第一次到台北的感覺？中南部人驚嚇曝「震撼點」：微失望...北車成亮點

▲台北101。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

許多人會離開原本的家鄉到外縣市念大學或工作，想體驗看看繁榮的都市生活，而交通便利的首都「台北」是多數人的首選。一名從小住在台北的網友近日就好奇詢問，「第一次到台北是什麼感覺？」話題一出後掀起網友熱議，也有人反過來分享第一次去南部的感覺。

原PO在PTT發文表示，自己本身一直住台北，以前跟同學聊天時，常常聽到中南部的同學述說，第一次去臺北有什麼感到新奇與震撼的地方，「有沒有第一次到台北市是什麼感覺的八卦啊？」

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貼文一出後引發熱烈討論，網友們紛紛留言，「在台北車站迷路」、「一堆破舊爛公寓比南部豪華透天還貴」、「陽春麵一碗65 」、「台北車站又髒又臭」、「路人走路很快」、「去一間普普通通的地方吃飯，居然有服務費」、「車多、人多、路小、擁擠」、「東西又貴又難吃」、「覺得台北人很冷漠無情的感覺」、「房子很舊，街景有點髒，覺得微失望」、「台北車站路線好複雜」。

也有網友分享第一次從北部去南部的感覺，「我們台北人第一次去高雄比較震撼，路超大」、「台北人第一次去高雄震撼+1」、「的確第一次去高雄比較震撼，因為路大條，空地多」、「去高雄真的有嚇到，路超大的，沒塞車，捷運沒擠人」、 「我第一次去南部比較震撼，車子隨意開」、「去台南看到路邊房價以為是假的」。