網誤傳「吃香蕉防中風」！查核中心3張圖破解謠言　教正確辨識4步驟

▲吃香蕉防中風是謠言。（圖／翻攝自事實查核中心，下同）



記者黃可昀／綜合報導

中風不僅是年長者會罹患的疾病，生活習慣不佳的年輕人也有風險！近日網路上流傳著「吃香蕉防中風」，據傳吃香蕉跟多喝水就能避免中風，事實查核中心針對此說法提出解釋，目前沒有研究證據顯示吃香蕉和預防中風有直接關聯。

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▲三高才和中風有直接關聯性。



事實查核中心在臉書指出，中風常見原因大致分為2種，腦血管狹窄與心因性血栓，無論是出自何種原因，有中風跡象都應該在第一時間就醫。至於網路傳言「中風時舉手就能救命」，以及大量喝水、吃香蕉能預防中風的偏方全是謠言，並沒有經過醫學研究證實，多喝水確實能改善新陳代謝，但預防中風最直接的方法仍是「控制三高」。

▲中風時舉手、踮腳都沒用。



先前網路也流傳「踮腳」能防中風、防癡呆、降血糖，臺大醫院神經科兼任主治醫師朱智邦向事實查核中心表示，運動確實有助於提升身體健康，但單單踮腳這個動作並沒辦法達到運動強度，對於預防疾病的效果並不顯著，而且「久坐不動」只是中風的危險因子之一，不代表愛運動就不會中風，更何況踮腳的運動成效很有限。

粉專也提到，辨識中風的口訣為「FAST」，有以下4步驟：

1、F：Face，檢查患者臉與嘴是否歪斜

2、A：Arm，檢查患者單側手臂是否下垂無力

3、S：Speech，檢查患者說話是否大舌頭

4、T：Time，記錄中風發作時間點並盡速送醫