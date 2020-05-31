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罷韓團體插旗三山造勢！韓國瑜「平常心看待」拚市政...讓市民決定

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▲▼梓官農損韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜30日赴梓官區勘查蔬菜災損。（圖／記者洪正達攝）

記者許宥孺／高雄報導

罷免高雄市長韓國瑜投票進入最後倒數！罷韓團體舉辦「最後一哩路」遊行，並到市場、廟宇、夜市等地發放黃絲帶，每場活動都湧入不少民眾共同響應。不過，對於罷韓黃金周逼近，高雄市長韓國瑜似乎是選擇「平常心看待」，近期積極市政、專心紓困。

罷韓團體趁著選前積極造勢，「三山會師罷韓演習」強調從哪裡跌倒，就從哪裡站起。上周遠赴旗山、30日直搗岡山，31日則是到鳳山進行最後宣傳，連民進黨立委和議員也大動員站路口、掃市場進行宣傳。

▲罷韓黃金週，岡山捷運站前民眾帶烏龜與蛇來諷刺韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲罷韓團體30日於岡山舉辦遊行。（圖／記者吳奕靖攝）

不過韓國瑜仍不甩反韓激烈攻勢，持續打出「市政優先」口號，30日上午高雄市選委會舉辦公辦電視罷免說明會，韓國瑜缺席去勘災，一早就穿著雨鞋赴梓官區勘查蔬菜災損，隨後到大樹區參加鳳荔季開幕活動，為農民推廣玉荷包，下午則是到駁二藝術特區參加原住民主題館開幕，留罷免提案領銜人陳冠榮唱獨角戲。

隨著罷韓投票逼近，韓國瑜則是選擇積極市政、專心紓困，包含路平、清淤、新冠肺炎高雄零本土病例、豪雨積水迅速消退等。但對於罷韓火熱攻勢，則是一概不予回應，似乎以平常心看待，不管罷免案是否成功，將結果交由高雄市民來選擇。

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